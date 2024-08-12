https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/cinde-yildirim-dustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1086746412.html
Çin'de yıldırım düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Çin'de yıldırım düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Çin'de yıldırım düşmesi sonucu bir yapı çöktü, 16 kişi yaralandı 6 kişi hayatını kaybetti. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T10:34+0300
2024-08-12T10:34+0300
2024-08-12T10:34+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
yıldırım
yıldırım
bina
bina çökmesi
çöken bina
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Çin devlet ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinde yağmurda ıslanmamak için insanların altına sığındığı binaya yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çöken bina sebebiyle 16 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/meteorolojiden-3-ile-uyari-bir-il-icin-sari-kod-verildi-1086727577.html
çin
çin halk cumhuriyeti
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çinde yıldırım düştü
Çin'de yıldırım düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Çin'de yıldırım düşmesi sonucu bir yapı çöktü, 16 kişi yaralandı 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin devlet ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinde yağmurda ıslanmamak için insanların altına sığındığı binaya yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çöken bina sebebiyle 16 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti.