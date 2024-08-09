https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ankaradaki-otobus-kazasinda-olenlerin-yakinlari-konustu-bir-ay-sonra-dugunleri-vardi-1086686990.html

Ankara'daki otobüs kazasında ölenlerin yakınları konuştu: 'Bir ay sonra düğünleri vardı'

Ankara'daki otobüs kazasında ölenlerin yakınları konuştu: 'Bir ay sonra düğünleri vardı'

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları konuştu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T18:52+0300

2024-08-09T18:52+0300

2024-08-09T18:52+0300

türkiye

ankara

polatlı

kaza

ölü

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Sabah saatlerinde Polatlı’da meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralanmıştı. Yakınlarının ölüm haberini alanlar, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Merkezi’nin önüne gttiği ve buralar bazılarının aldıkları haber sebebiyle fenalık geçirerek bayıldığı aktarıldı.'Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı'Kazada ablası Fevzile Baydar’ı ve yeğeni Şuna Yaşar’ı kaybeden İsmail Bayram yaptığı açıklamada vefat haberini internet üzerinden aldıklarını belirtti. Ablasının kızı Şuna Yaşar ile beraber öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlunu bıraktığını ifade eden Baydar, “Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı. Damat da perişan, haberi alır almaz yolda geliyor” dedi.'Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim'Kazada yengesi ve dayısının kızını kaybeden bir yakın ise, “Ben kendim olay esnasında oradaydım. Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim. Ağrı arabası olduğu için bekledim yolda, sonra vefat haberini duydum. Acı hepimizin acısı. Türkiye’nin acısı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yolcu-otobusu-kopru-yagina-saplandi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1086663885.html

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