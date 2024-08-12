https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yikilma-tehlikesi-var-diyerek-duyuruldu-soganli-bagcilar-arasindaki-tramvay-seferleri-durduruldu-1086759384.html

'Yıkılma tehlikesi var' diyerek duyuruldu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

'Yıkılma tehlikesi var' diyerek duyuruldu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T14:58+0300

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Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduBu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

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