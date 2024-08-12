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'Yıkılma tehlikesi var' diyerek duyuruldu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu
'Yıkılma tehlikesi var' diyerek duyuruldu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
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Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduBu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/yenikapi-kirazli-metro-hattinda-ray-bakim-calismasi-seferlerin-gecikmeli-yapilacak-1086056818.html
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'Yıkılma tehlikesi var' diyerek duyuruldu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

14:58 12.08.2024 (güncellendi: 15:13 12.08.2024)
© AAİstanbul tramvay
İstanbul tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© AA
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.
Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.
Metro logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
TÜRKİYE
Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması: 'Seferler gecikmeli yapılacak'
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