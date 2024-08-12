https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ukrayna-ordusu-guc-kaybetmeye-devam-ediyor-donbassta-bir-abrams-daha-imha-edildi-1086756439.html

Ukrayna ordusu güç kaybetmeye devam ediyor: Donbass'ta bir Abrams daha imha edildi

Ukrayna ordusu güç kaybetmeye devam ediyor: Donbass'ta bir Abrams daha imha edildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgesinde başarısızlığı ve savunma zafiyeti ayyuka çıkan ABD yapımı Abrams tanklarından biri daha yok edildi. Özel askeri... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T13:48+0300

2024-08-12T13:48+0300

2024-08-12T14:27+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, taktik konumunu iyileştiren ve iki karşı saldırıyı engelleyen ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin ABD yapımı M1A1 Abrams tankı ve ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracını imha etti. Ukrayna ordusunun kaybı 390’dan fazla asker oldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 570 asker ve ABD yapımı M113 dahil dört zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısını engelleyerek 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 540 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerken iki karşı saldırıyı püskürttü. Yaklaşık 100 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 75 askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri 6 adet ABD yapımı HIMARS ve 40 insansız hava aracını engelledi.Kursk bölgesinde terörle mücadele operasyonu devam ediyorUkrayna ordusunun terör saldırısında bulunduğu Kursk Bölgesi’ndeki terörle mücadele operasyonuna devam eden Rus ordu birlikleri son 24 saatte düşmanın 7 saldırısını püskürterek 260 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve üç tank dahil 31 zırhlı savaş aracını imha etti.Toplamda Ukrayna ordusunun Kursk istikametindeki kaybı 1610 asker, 32 tank, 176 zırhlı savaş aracı oldu.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı teröristlere yönelik operasyonun devam ettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-doktorlar-agir-yarali-olarak-ele-gecirilen-ukraynali-askeri-kurtardi-1086746974.html

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