https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/abd-ve-nepalde-tropikal-afetler-can-almaya-devam-ediyor-1086704129.html

ABD ve Nepal'de tropikal afetler can almaya devam ediyor

ABD ve Nepal'de tropikal afetler can almaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Dünya'nın farklı bölgelerinde oluşan doğal afetler can alamaya devam ediyor. Nepal bölgesinde, Muson mevsimiyle gelen yağmurlar nedeniyle can kaybı yaşandı... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T14:37+0300

2024-08-10T14:37+0300

2024-08-10T14:37+0300

yaşam

muson

muson yağmurları

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abd

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kasırga

nepal

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Bu yılki muson mevsiminin yıkıcı etkisi, Nepal'de 170 kişinin ölümüne neden oldu. Nepal'in birçok farklı vilayetinde ölümler oldu; Gandaki Eyaletinde 54, Lumbini Eyaletinde 33 ve Bagmati Eyaletinde 31 ölüm bildirildi. Koshi Eyaletinde 25, Sudurpaschim Eyaletinde 10, Karnali Eyaletinde sekiz, Madhesh Eyaletinde altı ve Katmandu Vadisinde üç olmak üzere diğer bölgelerde de önemli kayıplar yaşandı.Muson yağmurları ölümlerin yanı sıra çok sayıda yaralanmaya da neden oldu; en yüksek rakamlar sırasıyla 53 ve 46 kişinin yaralandığı Karnali ve Gandaki illerinde kaydedildi.Kurtarma ekipleri, 49'u Koshi'de ve 28'i Katmandu Vadisi'nde olmak üzere çeşitli bölgelerdeki muson yağmuru mağdurlarını başarıyla kurtardı. Ancak 41 kişinin bulunamadığı Bagmati Eyaleti başta olmak üzere pek çok kişi hala kayıp. Muson yağmurlarının tetiklediği felaketler de geniş çapta yıkıma yol açtı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle birçok ev, baraka, köprüler, iki okul ve iki devlet binası yıkıldı. Doğal afet sebebiyle toplam 4.297 aileyi yerinden etti ve onları acil yardıma muhtaç hale geldi.Tropikal yağmurlar ABD'de son hızıyla devam ediyorABD'nin Güneydoğusunda en az altı kişinin ölümüne neden olan tropikal fırtına Debby, perşembe günü hızlanıp sağanak yağmur ve kasırga tehdidini kuzeye taşıdı.Başkan Joe Biden, Florida, Georgia ve Kuzey Carolina eyaletlerini olağanüstü hal bölgesi ilan etti; bu eyaletlerin tümü bu hafta Debby tarafından yerle bir edildi. Batı Kuzey Carolina'daki birçok departmandan kurtarma ekipleri sel tehlikesi olan bölgelere konuşlandırıldı.Debby tropikal fırtınası, ABD'nin Kuzeydoğusunda hızla ilerlemeye devam etmekte ve şiddetli yağmur, sel ve kasırga tehditleri ABD'nin doğusunun yüzlerce kilometresini kapsamakta. 9 Ağustos Cuma sabahı Washington DC için kasırga ve sel uyarıları, Güney Carolina'da ise acil durum ilan edildi ve ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/meteoroloji-uyardi-marmarada-saganak-yagis-ve-sel-tehlikesi--1086698173.html

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doğal afet, tropikal afet, abd, carolina, nepal, muson yağmurları, tropikal fırtına