https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/tusedaddan-cig-sut-icin-dev-zam-talebi-1086758591.html
TÜSEDAD'dan çiğ süt için dev zam talebi
TÜSEDAD'dan çiğ süt için dev zam talebi
Sputnik Türkiye
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çiğ sütün tavsiye fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada zam talebinde bulundu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T14:37+0300
2024-08-12T14:37+0300
2024-08-12T14:46+0300
ekonomi
süt
zam
ekonomi
maliyet
çiğ süt
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TÜSEDAD, Temmuz ayında 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetinin 17,54 TL/lt olarak hesaplandığını ve buna dayanarak tavsiye fiyatının 21,05 TL/lt olarak açıklanması gerektiğini duyurdu. Dernek, güncel yem, elektrik ve mazot zamlarının üretim maliyetlerini artırdığını belirtti.Elektrik ve mazot fiyatları yükseldiTÜSEDAD'a göre özellikle elektrik ve mazot fiyatlarındaki artışlar, çiğ süt üretim maliyetlerinde yüzde 3,2 oranında bir artışa neden oldu. Ayrıca, reforme inek ve düve kesim fiyatlarındaki düşüşler, süt üreticilerinin gelirlerini olumsuz etkiledi.TÜSEDAD, süt üreticilerinin sürdürülebilir bir kârlılık içinde olmalarının ülkenin geleceği için kritik olduğunu vurguladı. Dernek, kırsal bölgelerde üretimin devamlılığını sağlamak ve kârlılığı artırmak adına, maliyet üzerine yüzde 20 kâr eklenerek 21,05 TL/lt'lik bir fiyatın belirlenmesini önerdi.Bu fiyatın, sektörde dengeyi koruyacağı ve hem et hem de çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacağı ifade edildi.Yüzde 43.6 zam talebiUlusal Süt Konseyi (USK), 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde tavsiye fiyat 14,65 TL/Lt olarak belirlendi. Bu dönemde de baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruşluk bir fark uygulanacaktır.TÜSEDAD'ın talebinde sütün tavsiye fiyatına yüzde 43,6'lık bir zam talep ediliyor.
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çiğ süt fiyatı, çiğ süt zam, çiğ süt,
çiğ süt fiyatı, çiğ süt zam, çiğ süt,
TÜSEDAD'dan çiğ süt için dev zam talebi
14:37 12.08.2024 (güncellendi: 14:46 12.08.2024)
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çiğ sütün tavsiye fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada zam talebinde bulundu.
TÜSEDAD, Temmuz ayında 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetinin 17,54 TL/lt olarak hesaplandığını ve buna dayanarak tavsiye fiyatının 21,05 TL/lt olarak açıklanması gerektiğini duyurdu. Dernek, güncel yem, elektrik ve mazot zamlarının üretim maliyetlerini artırdığını belirtti.
Elektrik ve mazot fiyatları yükseldi
TÜSEDAD'a göre özellikle elektrik ve mazot fiyatlarındaki artışlar, çiğ süt üretim maliyetlerinde yüzde 3,2 oranında bir artışa neden oldu. Ayrıca, reforme inek ve düve kesim fiyatlarındaki düşüşler, süt üreticilerinin gelirlerini olumsuz etkiledi.
TÜSEDAD, süt üreticilerinin sürdürülebilir bir kârlılık içinde olmalarının ülkenin geleceği için kritik olduğunu vurguladı. Dernek, kırsal bölgelerde üretimin devamlılığını sağlamak ve kârlılığı artırmak adına, maliyet üzerine yüzde 20 kâr eklenerek 21,05 TL/lt'lik bir fiyatın belirlenmesini önerdi.
Bu fiyatın, sektörde dengeyi koruyacağı ve hem et hem de çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacağı ifade edildi.
Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde tavsiye fiyat 14,65 TL/Lt olarak belirlendi. Bu dönemde de baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruşluk bir fark uygulanacaktır.
TÜSEDAD'ın talebinde sütün tavsiye fiyatına yüzde 43,6'lık bir zam talep ediliyor.