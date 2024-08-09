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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/spk-iki-sirketin-ilk-halka-arzini-onayladi-1086660714.html
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T01:48+0300
2024-08-09T01:48+0300
ekonomi
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
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SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 24 liradan ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin 35 liradan pay başına ilk halka arzını onayladı.Akdeniz Yatırım Holding AŞ'nin 124 milyon 95 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 lira, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar 543 milyon 707 bin lira, Hedef Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira ve Global Menkul Değerler AŞ'nin 78 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 18 milyar 500 milyon lira, QNB Finansbank AŞ'nin 35 miyar lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 7 milyar lira, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar lira, Hedef Holding AŞ'nin 1 milyar lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 100 milyon lira ve Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.Ayrıca, Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracı ile ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı onaylandı.Kurul, Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Aktif Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.İdari para cezaları ve suç duyurularıSPK, yaptığı inceleme sonucunda Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 isme toplamda 17 milyon 164 bin lira idari para cezası uyguladı.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda ise SPK, 6 isme toplamda 36 milyon 905 bin lira idari para cezası uyguladı.SPK, 6362 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, bir internet sağlayıcısına ve 4 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
spk, sermaye piyasası kurulu (spk)

SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı

01:48 09.08.2024
© AASPK
SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.
SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 24 liradan ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin 35 liradan pay başına ilk halka arzını onayladı.
Akdeniz Yatırım Holding AŞ'nin 124 milyon 95 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 lira, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar 543 milyon 707 bin lira, Hedef Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira ve Global Menkul Değerler AŞ'nin 78 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.
Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 18 milyar 500 milyon lira, QNB Finansbank AŞ'nin 35 miyar lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 7 milyar lira, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar lira, Hedef Holding AŞ'nin 1 milyar lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 100 milyon lira ve Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.
Ayrıca, Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracı ile ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı onaylandı.
Kurul, Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Aktif Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, yaptığı inceleme sonucunda Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 isme toplamda 17 milyon 164 bin lira idari para cezası uyguladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda ise SPK, 6 isme toplamda 36 milyon 905 bin lira idari para cezası uyguladı.
SPK, 6362 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, bir internet sağlayıcısına ve 4 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
14. Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından Conrad Otel'de düzenlenen 14. Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör başlıklı panele Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
EKONOMİ
SPK Başkanı Gönül'den yatırımcılara 'izinsiz sermaye piyasası işlemi' uyarısı
17 Kasım 2023, 19:05
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