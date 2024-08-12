https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/meteorolojiden-bugun-hava-durumu-icin-onemli-uyari-cok-kuvvetli-firtina-ve-saganak-yagmur-geliyor-1086740860.html

Meteoroloji'den bugün hava durumu için önemli uyarı: Çok kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'den bugün hava durumu için önemli uyarı: Çok kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ağustos Pazartesi hava durumu raporu yayınlandı. Raporda kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yapıldı. Kişilerin... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T07:20+0300

2024-08-12T07:20+0300

2024-08-12T07:39+0300

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar bekleniyorRüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.Meteoroloji'den uyarılarAvrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin sezonluk tahminlerine dayanarak yapılan uyarılara göre, yaz aylarındaki aşırı sıcakların ardından sonbahar aylarının da olağanüstü sıcak geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) verilerini değerlendirerek, sonbaharın da yaz ayları gibi sıcak geçeceğini belirtti. Prof. Dr. Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar ve yazın ardından şimdi de sonbahar için sıcak bir dönem bekleniyor" dedi.Eylül, Ekim ve Kasım yaz gibi olacakMeteoroloji’nin tahminlerine göre, eylül ayında Türkiye’nin iç ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar 0.5 ila 1 derece üzerinde seyredecek. Ekim ayında, batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yine mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olacak. Kasım ayında ise yurt genelinde sıcaklıkların 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Yağışlar mevsim normallerindeAşırı sıcaklara rağmen, yağışların Türkiye genelinde mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklık artışına rağmen yağışların miktarında ciddi bir değişiklik olmayacağını gösteriyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutluISPARTA °C, 33°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların, Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CAz bulutluVAN °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAKuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege’de 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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