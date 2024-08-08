https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rtuk-sokak-roportajlarinin-takibe-alindigini-acikladi-1086642000.html
RTÜK, sokak röportajlarının takibe alındığını açıkladı
RTÜK, sokak röportajlarının takibe alındığını açıkladı
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T16:53+0300
2024-08-08T16:53+0300
2024-08-08T16:53+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
sokak röportajı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin, "Bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaman zaman ulusal televizyonlarda tespit ettikleri ve bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan, "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatlarının, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını kaydetti.Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla "sokağın sesi" adı altında "masumane bir formatta" pazarlanan röportajların, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkati çektiğini belirten Şahin, şunları paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tbmm-dijital-mecralar-komisyonu-baskani-tiktok-turkiye-icin-ulusal-guvenlik-meselesidir-1086628252.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_9ef8b2f56d1b7257ff94c7e17fe1bfb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sokak röportajları, rtük sokak röportajları, sokak röportajları takip
sokak röportajları, rtük sokak röportajları, sokak röportajları takip
RTÜK, sokak röportajlarının takibe alındığını açıkladı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir.” dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin, "Bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaman zaman ulusal televizyonlarda tespit ettikleri ve bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan, "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatlarının, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını kaydetti.
Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla "sokağın sesi" adı altında "masumane bir formatta" pazarlanan röportajların, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkati çektiğini belirten Şahin, şunları paylaştı:
"Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır. Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir."