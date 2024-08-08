https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rtuk-sokak-roportajlarinin-takibe-alindigini-acikladi-1086642000.html

RTÜK, sokak röportajlarının takibe alındığını açıkladı

RTÜK, sokak röportajlarının takibe alındığını açıkladı

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T16:53+0300

2024-08-08T16:53+0300

2024-08-08T16:53+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

sokak röportajı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin, "Bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaman zaman ulusal televizyonlarda tespit ettikleri ve bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan, "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatlarının, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını kaydetti.Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla "sokağın sesi" adı altında "masumane bir formatta" pazarlanan röportajların, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkati çektiğini belirten Şahin, şunları paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tbmm-dijital-mecralar-komisyonu-baskani-tiktok-turkiye-icin-ulusal-guvenlik-meselesidir-1086628252.html

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