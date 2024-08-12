https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-ukraynada-baris-istanbulda-saglanabilirdi-ama-bati-istemedi-1086743981.html
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Ukrayna’da barış İstanbul’da sağlanabilirdi, ama Batı istemedi
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Ukrayna’da barış İstanbul’da sağlanabilirdi, ama Batı istemedi
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Mart 2022’de İstanbul’da bir araya gelen tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu anımsatarak Batı’nın barışa ihtiyaç... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T09:29+0300
2024-08-12T09:29+0300
2024-08-12T09:35+0300
ukrayna krizi
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aleksandar vulin
ukrayna
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özel askeri harekat
barış
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batı
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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'da barış, özel askeri harekatın en başında, İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde sağlanabilirdi. Ancak bu gerçekleşmedi, çünkü Ukrayna'da barışın olup olmayacağına ilişkin kararlar Ukrayna’da alınmıyor. Buna, Ukraynalı olmayan ve Rusya’yla son Ukraynalıya kadar savaşmak isteyen ülkeler ve politikacılar karar veriyor” ifadesini kullandı.“Ben barış istiyorum” diyen Vulin, ama Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük kısmının ve NATO'nun tamamının, “ne kadar can alırsa alsın Rusya'yı yenilgiye uğratmak” istediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Aynı zamanda, krize barışçıl çözüm bulunmasından yana olan siyasetçilerin de risk altında olduğunu söyleyen Vulin, ABD Başkan Adayı Donald Trump ve Slovakya Başbakanı Robert Fitzo'ya yönelik suikast girişimlerinin ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in yeni hedef olabileceğini kaydetti.Vulin, “Sayın Fitzo ve ardından Sayın Trump'a yönelik suikast girişimleri olduğunda, Başkan Vucic'e hazırlıklı olmasını söyledim. Çünkü Ukrayna için barışçıl çözümden yana olan herkese bir şeyler oluyor, birileri onlara ateş ediyor” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/sirbistan-lideri-vucic-darbe-hazirligi-yapildigi-yonunde-rusyadan-bilgi-aldim-1086692238.html
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sırbistan, aleksandar vulin, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, barış, istanbul, batı, avrupa birliği, nato, abd, donald trump, robert fico, aleksandar vucic, suikast
sırbistan, aleksandar vulin, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, barış, istanbul, batı, avrupa birliği, nato, abd, donald trump, robert fico, aleksandar vucic, suikast
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Ukrayna’da barış İstanbul’da sağlanabilirdi, ama Batı istemedi
09:29 12.08.2024 (güncellendi: 09:35 12.08.2024)
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Mart 2022’de İstanbul’da bir araya gelen tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu anımsatarak Batı’nın barışa ihtiyaç duymadığını kaydetti. Batı’nın Rusya’yı yenilgiye uğratmak istediğini söyleyen Vulin, “Ancak savaş alanında Rusya’yı yenmek mümkün değil” dedi.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'da barış, özel askeri harekatın en başında, İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde sağlanabilirdi. Ancak bu gerçekleşmedi, çünkü Ukrayna'da barışın olup olmayacağına ilişkin kararlar Ukrayna’da alınmıyor. Buna, Ukraynalı olmayan ve Rusya’yla son Ukraynalıya kadar savaşmak isteyen ülkeler ve politikacılar karar veriyor” ifadesini kullandı.
“Ben barış istiyorum” diyen Vulin, ama Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük kısmının ve NATO'nun tamamının, “ne kadar can alırsa alsın Rusya'yı yenilgiye uğratmak” istediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Onlar barışa ilgi duymuyor. Ancak nükleer bir dünya gücünü yenmek mümkün değil. Bu ABD, Çin ve Rusya için de geçerli. O halde neden dünyanın en büyük nükleer gücüyle bir çatışmayı ateşleyip onu nükleer silah kullanacak duruma getiriyorsunuz?
Aynı zamanda, krize barışçıl çözüm bulunmasından yana olan siyasetçilerin de risk altında olduğunu söyleyen Vulin, ABD Başkan Adayı Donald Trump ve Slovakya Başbakanı Robert Fitzo'ya yönelik suikast girişimlerinin ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in yeni hedef olabileceğini kaydetti.
Vulin, “Sayın Fitzo ve ardından Sayın Trump'a yönelik suikast girişimleri olduğunda, Başkan Vucic'e hazırlıklı olmasını söyledim. Çünkü Ukrayna için barışçıl çözümden yana olan herkese bir şeyler oluyor, birileri onlara ateş ediyor” şeklinde konuştu.