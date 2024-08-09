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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/sirbistan-lideri-vucic-darbe-hazirligi-yapildigi-yonunde-rusyadan-bilgi-aldim-1086692238.html
Sırbistan lideri Vucic: Darbe hazırlığı yapıldığı yönünde Rusya’dan bilgi aldım
Sırbistan lideri Vucic: Darbe hazırlığı yapıldığı yönünde Rusya’dan bilgi aldım
Sputnik Türkiye
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, ülkede bir darbe hazırlığı yapıldığına dair Rusya’dan resmi bilgi aldığını belirtti. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T22:55+0300
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dünya
sırbistan
aleksandr vucic
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Sırbistan’da, ülkenin batısında lityum çıkarma projesine karşı protesto gösterileri devam ediyor. Çok sayıda kişinin katılımı beklenen yeni bir eylemin 10 Ağustos Cumartesi günü başkent Belgrad’da yapılması planlanıyor.Vucic, “Rusya Federasyonu’ndan resmi bilgi aldık, resmi kanallar aracılığıyla bilgi iletildi. Bununla ilgileniyoruz. Güvenlik ve Enformasyon Ajansı (BIA) ve bu konudaki uzmanlar gerekeni yapıyorlar” açıklamasında bulundu.Ülke lideri, “Bir şeyler yapmayı hayal edenler bunu gerçekleştiremeyecek” diyerek vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ekledi.Sırbistan, 19 Temmuz'da Avrupa Birliği ile sürdürülebilir hammaddeler konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Vucic, AB ve özellikle Almanya ile lityum madenciliği projesinden en az 6 milyar euro’luk doğrudan yabancı yatırım beklediğini açıklamıştı. Vucic'in hesaplamalarına göre, tam bir üretim döngüsünün kurulması durumunda, Sırbistan ekonomisi yüzde 16.4 oranında büyüyecek.Vucic, Haziran ayında yaptığı açıklamada, İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun ülkede lityum çıkarma çalışmalarına 2028’de başlayabileceğini belirtmişti.Öte yandan Sırbistan Parlamento Başkanı Ana Brnabic, başbakan olduğu 2022’de Ocak ayında, ülke hükümetinin, Rio Tinto ile birlikte yürütülen ve şiddet olayların da eşlik ettiği kitlesel protestolara yol açan lityum madenciliği projesinden resmen vazgeçtiğini duyurmuştu.Sırbistan’ın batısındaki Loznica kenti yakınlarında 2004'te lityum madeni rezervleri keşfedilmişti. Uzmanlar, söz konusu yatağın dünyanın kanıtlanmış lityum rezervlerinin yüzde 10’unu içerebileceğini tahmin ediyor. Yatağı keşfeden Rio Tinto, madeni çıkarmak ve ondan lityum üretmek için 2.4 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.Vucic, üretimin “en yüksek çevre ve teknoloji standartlarını” karşılaması gerektiğini söylemişti. Ülke lideri ve hükümet yetkilileri, çevre aktivistlerinin protestoları nedeniyle projenin onaylanması için bir referandum düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/guney-korede-covid-19-vakalari-hizla-artiyor-artisin-devami-ongoruluyor-1086685943.html
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sırbistan, aleksandr vucic, rusya, darbe, protesto, çevreciler, lityum, avrupa birliği, ab, ana brnabic
sırbistan, aleksandr vucic, rusya, darbe, protesto, çevreciler, lityum, avrupa birliği, ab, ana brnabic

Sırbistan lideri Vucic: Darbe hazırlığı yapıldığı yönünde Rusya’dan bilgi aldım

22:55 09.08.2024 (güncellendi: 23:00 09.08.2024)
© AFP 2023 / OLIVER BUNICAleksandar Vucic,
Aleksandar Vucic, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, ülkede bir darbe hazırlığı yapıldığına dair Rusya’dan resmi bilgi aldığını belirtti.
Sırbistan’da, ülkenin batısında lityum çıkarma projesine karşı protesto gösterileri devam ediyor. Çok sayıda kişinin katılımı beklenen yeni bir eylemin 10 Ağustos Cumartesi günü başkent Belgrad’da yapılması planlanıyor.
Vucic, “Rusya Federasyonu’ndan resmi bilgi aldık, resmi kanallar aracılığıyla bilgi iletildi. Bununla ilgileniyoruz. Güvenlik ve Enformasyon Ajansı (BIA) ve bu konudaki uzmanlar gerekeni yapıyorlar” açıklamasında bulundu.
Ülke lideri, “Bir şeyler yapmayı hayal edenler bunu gerçekleştiremeyecek” diyerek vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ekledi.
Sırbistan, 19 Temmuz'da Avrupa Birliği ile sürdürülebilir hammaddeler konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Vucic, AB ve özellikle Almanya ile lityum madenciliği projesinden en az 6 milyar euro’luk doğrudan yabancı yatırım beklediğini açıklamıştı. Vucic'in hesaplamalarına göre, tam bir üretim döngüsünün kurulması durumunda, Sırbistan ekonomisi yüzde 16.4 oranında büyüyecek.
Vucic, Haziran ayında yaptığı açıklamada, İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun ülkede lityum çıkarma çalışmalarına 2028’de başlayabileceğini belirtmişti.
Öte yandan Sırbistan Parlamento Başkanı Ana Brnabic, başbakan olduğu 2022’de Ocak ayında, ülke hükümetinin, Rio Tinto ile birlikte yürütülen ve şiddet olayların da eşlik ettiği kitlesel protestolara yol açan lityum madenciliği projesinden resmen vazgeçtiğini duyurmuştu.
Sırbistan’ın batısındaki Loznica kenti yakınlarında 2004'te lityum madeni rezervleri keşfedilmişti. Uzmanlar, söz konusu yatağın dünyanın kanıtlanmış lityum rezervlerinin yüzde 10’unu içerebileceğini tahmin ediyor. Yatağı keşfeden Rio Tinto, madeni çıkarmak ve ondan lityum üretmek için 2.4 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.
Vucic, üretimin “en yüksek çevre ve teknoloji standartlarını” karşılaması gerektiğini söylemişti. Ülke lideri ve hükümet yetkilileri, çevre aktivistlerinin protestoları nedeniyle projenin onaylanması için bir referandum düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.
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