https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sasa-hisse-yorum-halka-arz-takvimi-global-menkul-degerler-as-hedef-holding-spk-oranlari-1086749954.html
SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 4 şirket hangileri? Oranları ne kadar olacak?
SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 4 şirket hangileri? Oranları ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde dört büyük şirketin bedelsiz sermaye artırımı taleplerini onayladı. Onay alan şirketler arasında SASA Polyester... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T11:41+0300
2024-08-12T11:41+0300
2024-08-12T12:47+0300
ekonomi
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
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SPK'nın onayı ile SASA Polyester, sermayesini yüzde 700 oranında artırarak 5.41 milyar TL'den 43.28 milyar TL'ye yükseltecek. Coca Cola İçecek, 2.54 milyar TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışıyla mevcut sermayesini 2.8 milyar TL'ye çıkaracak. Hedef Holding, 1.5 milyar TL'lik bir artışla sermayesini 1,88 milyar TL'ye yükseltirken, Global Menkul Değerler de 78 milyon TL'lik artışla sermayesini 118 milyon TL'ye çıkaracak.SPK ayrıca, Akdeniz Yatırım Holding'in bedelli sermaye artırımı talebine de olumlu yanıt verdi.Bu bedelsiz sermaye artışları, şirketlerin değerini artırmayı ve yatırımcılarına daha fazla hisse sunmayı hedefliyor. Özellikle SASA Polyester’in yüzde 700 oranındaki artışı, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. SPK onayı sonrası, bu şirketlerin sermaye artışları ile birlikte piyasa değerlerinde önemli bir yükseliş bekleniyor.Bedelsiz sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Bölünmeden elde edilen lotlar, otomatik olarak yatırım hesaplarına yansıtılacak ve hisseler yeni fiyatlarla işlem görmeye başlayacak.Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekerken, sermaye artırımı süreci ve olası piyasa etkileri yakından izlenmeye devam ediyor.Bölünme sonrası SASA hisse fiyatı ne kadar olacak? Sasa, düzeltilmiş pay fiyatı olan 4.88 TL’den işlem görmeye başlayacak.SASA bedelsiz sermaye artırımı ne zaman gerçekleşecek? SPK Sasa Polyester’in bedelsiz sermaye artırımını 8 Ağustos 2024 tarihinde onayladı. KAP üzerinden açıklama yapan şirket bölünme tarihini 12 Ağustos 2024 olarak duyurdu.Halka arz edilecek son şirketlerSermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.Halka arz takvimi
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SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 4 şirket hangileri? Oranları ne kadar olacak?
11:41 12.08.2024 (güncellendi: 12:47 12.08.2024)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde dört büyük şirketin bedelsiz sermaye artırımı taleplerini onayladı. Onay alan şirketler arasında SASA Polyester, Coca Cola İçecek, Hedef Holding ve Global Menkul Değerler yer alıyor. Peki, bu şirketlerin oranları ne kadar olacak?
SPK'nın onayı ile SASA Polyester, sermayesini yüzde 700 oranında artırarak 5.41 milyar TL'den 43.28 milyar TL'ye yükseltecek. Coca Cola İçecek, 2.54 milyar TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışıyla mevcut sermayesini 2.8 milyar TL'ye çıkaracak. Hedef Holding, 1.5 milyar TL'lik bir artışla sermayesini 1,88 milyar TL'ye yükseltirken, Global Menkul Değerler de 78 milyon TL'lik artışla sermayesini 118 milyon TL'ye çıkaracak.
SPK ayrıca, Akdeniz Yatırım Holding'in bedelli sermaye artırımı talebine de olumlu yanıt verdi.
Bu bedelsiz sermaye artışları, şirketlerin değerini artırmayı ve yatırımcılarına daha fazla hisse sunmayı hedefliyor. Özellikle SASA Polyester’in yüzde 700 oranındaki artışı, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. SPK onayı sonrası, bu şirketlerin sermaye artışları ile birlikte piyasa değerlerinde önemli bir yükseliş bekleniyor.
Bedelsiz sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Bölünmeden elde edilen lotlar, otomatik olarak yatırım hesaplarına yansıtılacak ve hisseler yeni fiyatlarla işlem görmeye başlayacak.
Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekerken, sermaye artırımı süreci ve olası piyasa etkileri yakından izlenmeye devam ediyor.
Bölünme sonrası SASA hisse fiyatı ne kadar olacak?
Sasa, düzeltilmiş pay fiyatı olan 4.88 TL’den işlem görmeye başlayacak.
SASA bedelsiz sermaye artırımı ne zaman gerçekleşecek?
SPK Sasa Polyester’in bedelsiz sermaye artırımını 8 Ağustos 2024 tarihinde onayladı. KAP üzerinden açıklama yapan şirket bölünme tarihini 12 Ağustos 2024 olarak duyurdu.
Halka arz edilecek son şirketler
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.
Halka Arz Takvimi
Talep Toplama Tarihleri
Şirket
Halka Arz Değeri
Halka Arz Fiyatı
5-6-7 Ağustos 2024
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.(BAHKM)
16,000,000 Lot
51,00 TL
25-26 Temmuz 2024
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.(DCTTR)
37,500,000 Lot
14,00 TL
26-27-28 Haziran 2024
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.(SEGMN)
59,000,000 Lot
30,00 TL
26-27-28 Haziran 2024
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.(EFORC)
90,000,000 Lot
14,50 TL
29-30-31 Mayıs 2024
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.(HOROZ)
20,500,000 Lot
55,00 TL
29-30-31 Mayıs 2024
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.(YIGIT)
75,000,000 Lot
34,68 TL
29-30 Mayıs 2024
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.(ALKLC)
33,885,000 Lot
22,98 TL
23-24 Mayıs 2024
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.(OZYSR)
26,000,000 Lot
28,00 TL
22-23 Mayıs 2024
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.(ONRYT)
19,730,000 Lot
49,50 TL
15-16-17 Mayıs 2024
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.(HRKET)
24,000,000 Lot
70,00 TL
9-10 Mayıs 2024
Koç Metalurji A.Ş.(KOCMT)
125,000,000 Lot
20,50 TL
8-9-10 Mayıs 2024
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.(ALTNY)
58,823,530 Lot
32,00 TL
30 Nisan - 2-3 Mayıs 2024
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.(KOTON)
136,600,000 Lot
30,50 TL
30 Nisan - 2-3 Mayıs 2024
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.(LILAK)
120,000,000 Lot
37,39 TL