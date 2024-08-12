https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sasa-hisse-yorum-halka-arz-takvimi-global-menkul-degerler-as-hedef-holding-spk-oranlari-1086749954.html

SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 4 şirket hangileri? Oranları ne kadar olacak?

SPK'den onay: Sermayeleri bedelsiz artacak 4 şirket hangileri? Oranları ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde dört büyük şirketin bedelsiz sermaye artırımı taleplerini onayladı. Onay alan şirketler arasında SASA Polyester... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T11:41+0300

2024-08-12T11:41+0300

2024-08-12T12:47+0300

ekonomi

spk

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SPK'nın onayı ile SASA Polyester, sermayesini yüzde 700 oranında artırarak 5.41 milyar TL'den 43.28 milyar TL'ye yükseltecek. Coca Cola İçecek, 2.54 milyar TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışıyla mevcut sermayesini 2.8 milyar TL'ye çıkaracak. Hedef Holding, 1.5 milyar TL'lik bir artışla sermayesini 1,88 milyar TL'ye yükseltirken, Global Menkul Değerler de 78 milyon TL'lik artışla sermayesini 118 milyon TL'ye çıkaracak.SPK ayrıca, Akdeniz Yatırım Holding'in bedelli sermaye artırımı talebine de olumlu yanıt verdi.Bu bedelsiz sermaye artışları, şirketlerin değerini artırmayı ve yatırımcılarına daha fazla hisse sunmayı hedefliyor. Özellikle SASA Polyester’in yüzde 700 oranındaki artışı, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. SPK onayı sonrası, bu şirketlerin sermaye artışları ile birlikte piyasa değerlerinde önemli bir yükseliş bekleniyor.Bedelsiz sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Bölünmeden elde edilen lotlar, otomatik olarak yatırım hesaplarına yansıtılacak ve hisseler yeni fiyatlarla işlem görmeye başlayacak.Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekerken, sermaye artırımı süreci ve olası piyasa etkileri yakından izlenmeye devam ediyor.Bölünme sonrası SASA hisse fiyatı ne kadar olacak? Sasa, düzeltilmiş pay fiyatı olan 4.88 TL’den işlem görmeye başlayacak.SASA bedelsiz sermaye artırımı ne zaman gerçekleşecek? SPK Sasa Polyester’in bedelsiz sermaye artırımını 8 Ağustos 2024 tarihinde onayladı. KAP üzerinden açıklama yapan şirket bölünme tarihini 12 Ağustos 2024 olarak duyurdu.Halka arz edilecek son şirketlerSermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.Halka arz takvimi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/tuik-haziran-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-11-ayin-zirvesinde-1086749038.html

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