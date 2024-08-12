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TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde
TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 9.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T11:18+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.İşsizlik arttıBuna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.
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işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı, türkiye, ekonomi, istihdam, tüik
işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı, türkiye, ekonomi, istihdam, tüik

TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde

11:18 12.08.2024
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© AA
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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 9.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik arttı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.
Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
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