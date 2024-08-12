https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/tuik-haziran-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-11-ayin-zirvesinde-1086749038.html

TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde

TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde

Sputnik Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 9.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T11:18+0300

2024-08-12T11:18+0300

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istihdam

tüik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.İşsizlik arttıBuna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.

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işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı, türkiye, ekonomi, istihdam, tüik