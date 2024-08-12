https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/tuik-haziran-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-11-ayin-zirvesinde-1086749038.html
TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde
TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 9.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T11:18+0300
2024-08-12T11:18+0300
2024-08-12T11:18+0300
ekonomi
işsizlik
işsizlik
işsizlik maaşı
türkiye
ekonomi
istihdam
tüik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072314918_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_d0dea273cd701e516e05989e875408e7.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.İşsizlik arttıBuna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ekim-ayina-kadar-konuta-talep-artacak-buyuksehirlerde-kiralar-yuzde-20-30-oraninda-yukselebilir-1086746597.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072314918_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_85cfa09b7279cafe306bc0dd9d25a2f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı, türkiye, ekonomi, istihdam, tüik
işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı, türkiye, ekonomi, istihdam, tüik
TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 9.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.
Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.