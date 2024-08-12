Rusya'dan Ukrayna'nın saldırdığı Zaporojye NGS çevresindeki radyasyon arka planına dair açıklama
© SputnikПоследствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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Ukrayna ordusunun saldırısına maruz kalan Zaporojye NGS'nin bulunduğu bölgedeki radyasyon arka planının normal seviyelerde olduğu bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Zaporojye Bölge Müdürlüğü, Energodar kentindeki Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu bölgede radyasyon arka planının doğal arka plana uygun olduğunu açıkladı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "Zaporojye NGS'nin verilerine göre radyasyon arka planı, doğal arka plana uygun durumda. Energodar'da 0.12 mksv/s, Melitopol'de 0.12 mksv/s, Berdyansk'ta 0.11 mksv/s, Primorsk'ta 0.12 mksv/s, Tokmak'ta 0.15 mksv/s" dendi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "Zaporojye NGS'nin verilerine göre radyasyon arka planı, doğal arka plana uygun durumda. Energodar'da 0.12 mksv/s, Melitopol'de 0.12 mksv/s, Berdyansk'ta 0.11 mksv/s, Primorsk'ta 0.12 mksv/s, Tokmak'ta 0.15 mksv/s" dendi.
'Santralde her şey yolunda'
Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniy Yaşin, Ukrayna ordusunun saldırısı ve soğutma kulesinde çıkan yangın sonrası NGS civarında radyasyon arka planının normal seviyede olduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Yaşin, "Şu anda santralde her şey yolunda. Santral, önceden de olduğu gibi çalışmıyor. 6 güç ünitesinin tamamı soğuk rölanti modunda. Soğutma kulesindeki yangın söndürüldü ve yeniden çıkma olasılığı bulunmuyor" dedi.
Yaşin, hem santralde hem de gözlem bölgesinde radyasyon arka planının normal seviyede, doğal değerler dahilinde olduğunu vurguladı.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Yaşin, "Şu anda santralde her şey yolunda. Santral, önceden de olduğu gibi çalışmıyor. 6 güç ünitesinin tamamı soğuk rölanti modunda. Soğutma kulesindeki yangın söndürüldü ve yeniden çıkma olasılığı bulunmuyor" dedi.
Yaşin, hem santralde hem de gözlem bölgesinde radyasyon arka planının normal seviyede, doğal değerler dahilinde olduğunu vurguladı.
'Gerekli önlemler alınıyor'
Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, kentteki altyapı tesislerini Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı güvenli hale getirmek, saldırılardan zarar gören tesisleri onarmak ve normal yaşama dönmek için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
Ukrayna ordusunun İHA'larla ve topçu silahlarıyla düzenlediği saldırıların sistematik hale geldiğine dikkat çeken Senovoz, kente tüm gerekli gıda ürünleri ile temel ihtiyaç ürünlerinin temin edildiğini de bildirdi.
Ukrayna ordusunun İHA'larla ve topçu silahlarıyla düzenlediği saldırıların sistematik hale geldiğine dikkat çeken Senovoz, kente tüm gerekli gıda ürünleri ile temel ihtiyaç ürünlerinin temin edildiğini de bildirdi.