https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rusyadan-ukraynanin-saldirdigi-zaporojye-ngs-cevresindeki-radyasyon-arka-planina-dair-aciklama-1086752308.html

Rusya'dan Ukrayna'nın saldırdığı Zaporojye NGS çevresindeki radyasyon arka planına dair açıklama

Rusya'dan Ukrayna'nın saldırdığı Zaporojye NGS çevresindeki radyasyon arka planına dair açıklama

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun saldırısına maruz kalan Zaporojye NGS'nin bulunduğu bölgedeki radyasyon arka planının normal seviyelerde olduğu bildirildi. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T12:03+0300

2024-08-12T12:03+0300

2024-08-12T12:03+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

zaporojye bölgesi

zaporojye nükleer güç santrali

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086749915_0:299:720:704_1920x0_80_0_0_a503167449427d1d5d85f8f62a08fc5a.jpg

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Zaporojye Bölge Müdürlüğü, Energodar kentindeki Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu bölgede radyasyon arka planının doğal arka plana uygun olduğunu açıkladı.Müdürlükten yapılan açıklamada, "Zaporojye NGS'nin verilerine göre radyasyon arka planı, doğal arka plana uygun durumda. Energodar'da 0.12 mksv/s, Melitopol'de 0.12 mksv/s, Berdyansk'ta 0.11 mksv/s, Primorsk'ta 0.12 mksv/s, Tokmak'ta 0.15 mksv/s" dendi.'Santralde her şey yolunda'Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniy Yaşin, Ukrayna ordusunun saldırısı ve soğutma kulesinde çıkan yangın sonrası NGS civarında radyasyon arka planının normal seviyede olduğunu belirtti.Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Yaşin, "Şu anda santralde her şey yolunda. Santral, önceden de olduğu gibi çalışmıyor. 6 güç ünitesinin tamamı soğuk rölanti modunda. Soğutma kulesindeki yangın söndürüldü ve yeniden çıkma olasılığı bulunmuyor" dedi.Yaşin, hem santralde hem de gözlem bölgesinde radyasyon arka planının normal seviyede, doğal değerler dahilinde olduğunu vurguladı.'Gerekli önlemler alınıyor'Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, kentteki altyapı tesislerini Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı güvenli hale getirmek, saldırılardan zarar gören tesisleri onarmak ve normal yaşama dönmek için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.Ukrayna ordusunun İHA'larla ve topçu silahlarıyla düzenlediği saldırıların sistematik hale geldiğine dikkat çeken Senovoz, kente tüm gerekli gıda ürünleri ile temel ihtiyaç ürünlerinin temin edildiğini de bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/army-2024-forumu-rosoboronexport-kuresel-pazarda-one-cikan-rus-silahlarini-sergiliyor-1086747431.html

rusya

zaporojye

zaporojye bölgesi

ukrayna

energodar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, zaporojye, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, saldırı, energodar