Army-2024 Forumu: Rosoboronexport, küresel pazarda öne çıkan Rus silahlarını sergiliyor
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Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu, bugün Moskova Bölgesi'ndeki Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Patriot' Askeri Kültür Parkı'nda kapılarını açtı.
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda 700'den fazla silah ve askeri teçhizatla yer alıyor.
Rosoboronexport, 14 Ağustos'ta sona erecek forumda küresel pazarda en çok öne çıkan Rus askeri ürünlerini yabancı ortaklarının beğenisine sunuyor.
Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, "Kendi platformlarımızda ve Rusya'nın önde gelen üreticilerinin fuarlarında, tüm ortamlara yönelik insansız çözümler, İHA'yla mücadele sistemleri, yüksek hassasiyetli silahlar, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini sergiliyoruz" dedi.
Miheyev, muharebe deneyimi dikkate alınarak yapılandırılan, tesisleri, teçhizatı ve personeli insansız olanlar da dahil çeşitli imha faktörlerinden korumaya yönelik sistemlere katılımcılar tarafından yoğun bir ilgi gösterilmesini beklediklerinin altını çizdi.
Rosoboronexport, forumda birçoğu ilk kez görücüye çıkan 700'den fazla askeri teçhizatı tanıtıyor. Bunlar arasında iki farklı güdümlü mühimmat taşıyıcıya sahip Lancet-E İHA'ları, modernize edilmiş hafif tank Sprut, paletli çok amaçlı robot taşıyıcı MGTT-LB, İHA'larla donatılmış Spartak ve Tigr-M zırhlı araçları ve İHA'larla mücadeleye yönelik bir dizi yeni teçhizat bulunuyor.
Rosoboronexport, 14 Ağustos'ta sona erecek forumda küresel pazarda en çok öne çıkan Rus askeri ürünlerini yabancı ortaklarının beğenisine sunuyor.
Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, "Kendi platformlarımızda ve Rusya'nın önde gelen üreticilerinin fuarlarında, tüm ortamlara yönelik insansız çözümler, İHA'yla mücadele sistemleri, yüksek hassasiyetli silahlar, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini sergiliyoruz" dedi.
Miheyev, muharebe deneyimi dikkate alınarak yapılandırılan, tesisleri, teçhizatı ve personeli insansız olanlar da dahil çeşitli imha faktörlerinden korumaya yönelik sistemlere katılımcılar tarafından yoğun bir ilgi gösterilmesini beklediklerinin altını çizdi.
Rosoboronexport, forumda birçoğu ilk kez görücüye çıkan 700'den fazla askeri teçhizatı tanıtıyor. Bunlar arasında iki farklı güdümlü mühimmat taşıyıcıya sahip Lancet-E İHA'ları, modernize edilmiş hafif tank Sprut, paletli çok amaçlı robot taşıyıcı MGTT-LB, İHA'larla donatılmış Spartak ve Tigr-M zırhlı araçları ve İHA'larla mücadeleye yönelik bir dizi yeni teçhizat bulunuyor.