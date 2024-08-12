https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rusya-savunma-bakani-belousov-batiyla-silahli-catismada-basarinin-4-kosulunu-acikladi-1086756873.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Batı'yla silahlı çatışmada başarının 4 koşulunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Batı'yla silahlı çatışmada başarının 4 koşulunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatı Rusya ile kolektif Batı arasındaki silahlı çatışma olarak niteleyen Belousov, başarı için gerekli... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T14:01+0300

2024-08-12T14:01+0300

2024-08-12T14:01+0300

dünya

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rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

army-2024

army-2024 uluslararası askeri forumu

özel askeri harekat

kolektif batı

silahlı çatışma

rusya silahlı kuvvetleri

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Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nun açılış töreninde konuşan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Moskova Bölgesi'nde düzenlenen uluslararası etkinliğin özel askeri harekatın yapıldığı dönemde gerçekleştiğini belirterek harekatın fiiliyatta Rusya ile kolektif Batı arasındaki silahlı çatışma olduğunu vurguladı.Söz konusu silahlı çatışmanın ABD ve müttefiklerinin hakimiyetlerini sürdürme, yeni çok kutuplu ve eşitlikçi dünya düzeninin kurulmasını önleme arzusuyla çıkarıldığını kaydeden Belousov, bu anlamda çatışmanın her bir ülkenin çıkarlarını ilgilendirdiğinin altını çizdi.'Başarı için 4 koşulun gerçekleşmesi gerekli'Rusya Savunma Bakanı, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'yla yaşanan çatışmada başarı için 4 koşulun gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.Ordunun başta yüksek hassasiyetli silahlar olmak üzere en modern silahlarla donatılmasını birinci koşul, yeni muharebe taktikleri kullanmayı ikinci koşul olarak tanımlayan Belousov, diğer iki koşulun yapay zeka da dahil ileri teknolojiye dayanan etkili kontrol sistemleri geliştirilmesi ve askeri eğitimin sürekli iyileştirilmesi olduğunu vurguladı.Belousov, Army-2024'ün programında özel askeri harekatta elde edilen deneyimin ve yeni silahlı mücadele biçimlerinin tartışılmasına odaklanıldığını da sözlerine ekledi.

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