https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rovansa-avantajli-baslayabilir-fenerbahce-maci-oncesi-lillede-4-eksik-1086757923.html
Rövanşa avantajlı başlayabilir: Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
Rövanşa avantajlı başlayabilir: Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Fransız temsilcisi Lille, maç öncesi 4 futbolcunun kadroda yer almayacağını duyurdu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T14:16+0300
2024-08-12T14:16+0300
2024-08-12T14:16+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
lille
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın akşam sahasında Fransız temsilcisi Lille’i konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için evindeki mücadelede galibiyet arayacak.4 futbolcu karşılaşmada yer almayacakLille’de ise Fenerbahçe maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, düzenlediği basın toplantısında kadro durumunu değerlendirdi. Farbos, Ismaily’nin kadroya döndüğünü açıkladı ancak 4 futbolcunun Lille’in Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.Farbos’un açıklamasına göre, Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti, yarınki maçta yer alamayacak. Lille, bu eksikliklerle birlikte Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadele verecek.Fenerbahçe’nin evinde alacağı iyi bir sonuç, tur için umutlarını artıracakken, Lille ise kadrosundaki eksiklere rağmen mücadeleye hazır olduklarını ifade etti. Mücadele, yarın akşam saat 21:00’de başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fenerbahce-lille-maci-sonrasinda-uefa-ulke-puani-guncellendi-turkiye-cekya-cekismesinde-son-durum-1086620648.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, lille, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, lille, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Rövanşa avantajlı başlayabilir: Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Fransız temsilcisi Lille, maç öncesi 4 futbolcunun kadroda yer almayacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın akşam sahasında Fransız temsilcisi Lille’i konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için evindeki mücadelede galibiyet arayacak.
4 futbolcu karşılaşmada yer almayacak
Lille’de ise Fenerbahçe maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, düzenlediği basın toplantısında kadro durumunu değerlendirdi. Farbos, Ismaily’nin kadroya döndüğünü açıkladı ancak 4 futbolcunun Lille’in Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.
Farbos’un açıklamasına göre, Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti, yarınki maçta yer alamayacak. Lille, bu eksikliklerle birlikte Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadele verecek.
Fenerbahçe’nin evinde alacağı iyi bir sonuç, tur için umutlarını artıracakken, Lille ise kadrosundaki eksiklere rağmen mücadeleye hazır olduklarını ifade etti. Mücadele, yarın akşam saat 21:00’de başlayacak.