https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/galatasarayin-yildiz-ismi-ingiltereye-gidiyor-1086766594.html
Galatasaray'ın yıldız ismi İngiltere'ye gidiyor
Galatasaray'ın yıldız ismi İngiltere'ye gidiyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Premier Lig ekibi Leicester City ile anlaşma sağladı. Teknik Direktör OKan Buruk ile anlaşamadığı iddia edilen ve Premier... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T18:15+0300
2024-08-12T18:15+0300
2024-08-12T18:15+0300
spor
galatasaray
zaha
okan buruk
mauro icardi
leicester city
ingiltere premier ligi
ingiltere
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Galatasaray'ın tartışmalı ismi Wilfried Zaha’nın yeni takımı belli oldu. Leicester City ile anlaşma sağlayan Fildişili kanat oyuncusu İngiltere’ye gitmek için hazırlıklarını tamamladı.Resmi açıklama evraklardan sonra Galatasaray resmi açıklamayı evrak işleri tamamlanıncaya kadar KAP'a bildirmeyecek. Sarı kırmızılı ekip İngiltere temsilcisi ile 1 yıllık kiralama için 9 milyon avroda anlaşma sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/besiktas-ve-galatasaray-pfdkya-sevk-edildi-1086558271.html
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galatasaray, wilfried zaha transfer, zaha maaş, zaha gitti mi, okan buruk hadise sevgili mi, galatasaray young boys maçı ne zaman, galatasaray leicester city maçı,
Galatasaray'ın yıldız ismi İngiltere'ye gidiyor
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Premier Lig ekibi Leicester City ile anlaşma sağladı. Teknik Direktör OKan Buruk ile anlaşamadığı iddia edilen ve Premier Lig'e dönmek isteyen Zaha ayrılmaya karar verdi.
Galatasaray'ın tartışmalı ismi Wilfried Zaha’nın yeni takımı belli oldu. Leicester City ile anlaşma sağlayan Fildişili kanat oyuncusu İngiltere’ye gitmek için hazırlıklarını tamamladı.
Resmi açıklama evraklardan sonra
Galatasaray resmi açıklamayı evrak işleri tamamlanıncaya kadar KAP'a bildirmeyecek. Sarı kırmızılı ekip İngiltere temsilcisi ile 1 yıllık kiralama için 9 milyon avroda anlaşma sağladı.