https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/galatasarayin-yildiz-ismi-ingiltereye-gidiyor-1086766594.html

Galatasaray'ın yıldız ismi İngiltere'ye gidiyor

Galatasaray'ın yıldız ismi İngiltere'ye gidiyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Premier Lig ekibi Leicester City ile anlaşma sağladı. Teknik Direktör OKan Buruk ile anlaşamadığı iddia edilen ve Premier... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T18:15+0300

2024-08-12T18:15+0300

2024-08-12T18:15+0300

spor

galatasaray

zaha

okan buruk

mauro icardi

leicester city

ingiltere premier ligi

ingiltere

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Galatasaray'ın tartışmalı ismi Wilfried Zaha’nın yeni takımı belli oldu. Leicester City ile anlaşma sağlayan Fildişili kanat oyuncusu İngiltere’ye gitmek için hazırlıklarını tamamladı.Resmi açıklama evraklardan sonra Galatasaray resmi açıklamayı evrak işleri tamamlanıncaya kadar KAP'a bildirmeyecek. Sarı kırmızılı ekip İngiltere temsilcisi ile 1 yıllık kiralama için 9 milyon avroda anlaşma sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/besiktas-ve-galatasaray-pfdkya-sevk-edildi-1086558271.html

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