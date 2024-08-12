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Putin: Rusya dünyada herkes için eşit bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır
Putin: Rusya dünyada herkes için eşit bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır
Sputnik Türkiye
Rusya’nın yabancı ortaklarıyla birlikte dünyada eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Devlet Başkanı Putin, yabancı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T11:42+0300
2024-08-12T11:46+0300
dünya
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army-2024
army-2024 uluslararası askeri forumu
vladimir putin
heyet
askeri işbirliği
güvenlik
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Bölgesi’nin Kubinka şehrinde başlayan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda video yoluyla yaptığı konuşmada, forumun birçok ülkenin uzmanların ilgisini çektiğini kaydederek şunu dedi.Onlarca ülkenin Army-2024 forumu için Rusya’ya heyet gönderdiğine dikkat çeken Rusya lideri, 120’den fazla şirketin katıldığı forumda birçok ülkenin sergisinin organize edileceğini belirterek, “Böylesine geniş ve gerçek anlamda uluslararası bir kapsam, tarafların karşılıklı diyaloğa açık olması ve zengin bir iş programı bu forumun en iyi gelenekleri arasında” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı: Foruma 83 ülkenin heyetleri katılıyorRusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Army-2024 forumu kapsamında, yabancı heyetlerin başkanlarıyla askeri ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ikili görüşmelerin planlandığı bildirildi.83 ülkenin resmi askeri heyetinin katıldığı forumda, 39 heyetin başında bu ülkelerin savunma bakanları veya genelkurmay başkanlarının bulunduğuna dikkat çekildi.Belarus, İran, Hindistan ve Çin’in savunma sanayi kuruluşlarının ulusal sergi ve bireysel stantlar oluşturduğunu bildiren Savunma Bakanlığı, forumun çalışmalarına 120’den fazla yabancı şirketin temsilcilerinin katılacağını belirtildi.Açıklamada, “Army Forumu bir kez daha Rus ve yabancı silahlı kuvvetlerin temsilcilerini bir araya getirmenin yanı sıra savunma ve ulusal güvenlik alanındaki uzmanların işbirliği bağlarını güçlendirmelerine fırsat tanıyacak” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/army-2024-forumu-rosoboronexport-kuresel-pazarda-one-cikan-rus-silahlarini-sergiliyor-1086747431.html
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rusya, army, army-2024, army-2024 uluslararası askeri forumu, vladimir putin, heyet, askeri işbirliği, güvenlik, rusya savunma bakanlığı, belarus, çin, hindistan, iran
rusya, army, army-2024, army-2024 uluslararası askeri forumu, vladimir putin, heyet, askeri işbirliği, güvenlik, rusya savunma bakanlığı, belarus, çin, hindistan, iran

Putin: Rusya dünyada herkes için eşit bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır

11:42 12.08.2024 (güncellendi: 11:46 12.08.2024)
© Sputnik / Pelagiya TihonovaMoskova Bölgesi'nde düzenlenen Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu
Moskova Bölgesi'nde düzenlenen Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© Sputnik / Pelagiya Tihonova
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Rusya’nın yabancı ortaklarıyla birlikte dünyada eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Devlet Başkanı Putin, yabancı ortakların Moskova’da düzenlenen Army-2024 forumuna gösterdiği ilgiye önem verdiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Bölgesi’nin Kubinka şehrinde başlayan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda video yoluyla yaptığı konuşmada, forumun birçok ülkenin uzmanların ilgisini çektiğini kaydederek şunu dedi.
Bu ilgiyi takdir ediyor ve destekliyoruz, ortaklığımıza değer veriyoruz ve bunu geliştirmeye ve eşit, bölünmez bir güvenlik yaratmak ve yeni, daha adil, çok kutuplu bir dünya inşa etmek için birlikte çalışmaya hazırız. Yapıcı işbirliğine yönelik tutumumuzun talep gördüğünü ve samimi ve canlı bir karşılık bulduğunu görüyoruz.
Onlarca ülkenin Army-2024 forumu için Rusya’ya heyet gönderdiğine dikkat çeken Rusya lideri, 120’den fazla şirketin katıldığı forumda birçok ülkenin sergisinin organize edileceğini belirterek, “Böylesine geniş ve gerçek anlamda uluslararası bir kapsam, tarafların karşılıklı diyaloğa açık olması ve zengin bir iş programı bu forumun en iyi gelenekleri arasında” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Foruma 83 ülkenin heyetleri katılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Army-2024 forumu kapsamında, yabancı heyetlerin başkanlarıyla askeri ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ikili görüşmelerin planlandığı bildirildi.
83 ülkenin resmi askeri heyetinin katıldığı forumda, 39 heyetin başında bu ülkelerin savunma bakanları veya genelkurmay başkanlarının bulunduğuna dikkat çekildi.
Belarus, İran, Hindistan ve Çin’in savunma sanayi kuruluşlarının ulusal sergi ve bireysel stantlar oluşturduğunu bildiren Savunma Bakanlığı, forumun çalışmalarına 120’den fazla yabancı şirketin temsilcilerinin katılacağını belirtildi.
Açıklamada, “Army Forumu bir kez daha Rus ve yabancı silahlı kuvvetlerin temsilcilerini bir araya getirmenin yanı sıra savunma ve ulusal güvenlik alanındaki uzmanların işbirliği bağlarını güçlendirmelerine fırsat tanıyacak” ifadesine yer verildi.
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Army-2024 Forumu: Rosoboronexport, küresel pazarda öne çıkan Rus silahlarını sergiliyor
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