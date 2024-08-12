https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/putin-rusya-dunyada-herkes-icin-esit-bir-guvenlik-sistemi-gelistirmeye-hazir-1086751883.html

Putin: Rusya dünyada herkes için eşit bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır

Putin: Rusya dünyada herkes için eşit bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır

Sputnik Türkiye

Rusya’nın yabancı ortaklarıyla birlikte dünyada eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Devlet Başkanı Putin, yabancı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T11:42+0300

2024-08-12T11:42+0300

2024-08-12T11:46+0300

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army-2024

army-2024 uluslararası askeri forumu

vladimir putin

heyet

askeri işbirliği

güvenlik

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Bölgesi’nin Kubinka şehrinde başlayan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda video yoluyla yaptığı konuşmada, forumun birçok ülkenin uzmanların ilgisini çektiğini kaydederek şunu dedi.Onlarca ülkenin Army-2024 forumu için Rusya’ya heyet gönderdiğine dikkat çeken Rusya lideri, 120’den fazla şirketin katıldığı forumda birçok ülkenin sergisinin organize edileceğini belirterek, “Böylesine geniş ve gerçek anlamda uluslararası bir kapsam, tarafların karşılıklı diyaloğa açık olması ve zengin bir iş programı bu forumun en iyi gelenekleri arasında” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı: Foruma 83 ülkenin heyetleri katılıyorRusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Army-2024 forumu kapsamında, yabancı heyetlerin başkanlarıyla askeri ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ikili görüşmelerin planlandığı bildirildi.83 ülkenin resmi askeri heyetinin katıldığı forumda, 39 heyetin başında bu ülkelerin savunma bakanları veya genelkurmay başkanlarının bulunduğuna dikkat çekildi.Belarus, İran, Hindistan ve Çin’in savunma sanayi kuruluşlarının ulusal sergi ve bireysel stantlar oluşturduğunu bildiren Savunma Bakanlığı, forumun çalışmalarına 120’den fazla yabancı şirketin temsilcilerinin katılacağını belirtildi.Açıklamada, “Army Forumu bir kez daha Rus ve yabancı silahlı kuvvetlerin temsilcilerini bir araya getirmenin yanı sıra savunma ve ulusal güvenlik alanındaki uzmanların işbirliği bağlarını güçlendirmelerine fırsat tanıyacak” ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/army-2024-forumu-rosoboronexport-kuresel-pazarda-one-cikan-rus-silahlarini-sergiliyor-1086747431.html

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