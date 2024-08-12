https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/perseid-meteor-yagmuru-amanos-daglarindan-goruntulendi-1086773378.html

Perseid meteor yağmuru Amanos Dağları'ndan görüntülendi

Perseid meteor yağmuru Amanos Dağları'ndan görüntülendi

Sputnik Türkiye

Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinden de görüntülendi. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T22:29+0300

2024-08-12T22:29+0300

2024-08-12T22:29+0300

yaşam

perseid meteor yağmuru

amanos dağları

meteor

kuzey ışıkları

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2024 yılının en yoğun meteor yağmuru geçtiğimiz Türkiye'den gözlemlendi. En önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuru Hatay'da eşsiz görüntüler oluşturdu. Meteor yağmuru Amanos Dağları'nda rahatlıkla görüntülendi. NASA, Türkiye'den de gözlemlenebilen meteor yağmurunda saatte yaklaşık 100 meteor beklendiğini açıklamıştı.

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amanos dağları

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perseid meteor yağmuru, amanos dağları, meteor, kuzey ışıkları