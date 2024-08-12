Perseid meteor yağmuru Amanos Dağları'ndan görüntülendi
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
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Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinden de görüntülendi.
2024 yılının en yoğun meteor yağmuru geçtiğimiz Türkiye'den gözlemlendi. En önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuru Hatay'da eşsiz görüntüler oluşturdu.
Meteor yağmuru Amanos Dağları'nda rahatlıkla görüntülendi.
NASA, Türkiye'den de gözlemlenebilen meteor yağmurunda saatte yaklaşık 100 meteor beklendiğini açıklamıştı.
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
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© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
2/4
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
3/4
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
4/4
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
1/4
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
2/4
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
3/4
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı
4/4
© İHA / AHMET SEHER - OGÜN ASLAN-AW265999
Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı