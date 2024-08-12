https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ozdagdan-aksener-iddiasi-dinlenemeyen-bir-odaya-goturup-erdogani-cumhurbaskani-seciyoruz-dedi-1086763048.html
Özdağ’dan Akşener İddiası: Dinlenemeyen bir odaya götürüp, 'Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
Özdağ’dan Akşener İddiası: Dinlenemeyen bir odaya götürüp, 'Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in 2018 yılında Erdoğan’ı bilerek Cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T16:55+0300
2024-08-12T16:55+0300
2024-08-12T16:57+0300
politika
meral akşener
ümit özdağ
zafer partisi
recep tayyip erdoğan
seçim
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin bir iddia ortaya attı.'Dinlenemeyen oda' detayıÖzdağ, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Akşener ile 'dinlenemeyen odada' görüştüğünü belirtti.'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz'Mine Özbek’in Youtube kanalında açıklama yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:
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erdoğan akşener, akşener ümit özdağ, özdağ akşener açıklama
Özdağ’dan Akşener İddiası: Dinlenemeyen bir odaya götürüp, 'Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
16:55 12.08.2024 (güncellendi: 16:57 12.08.2024)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in 2018 yılında Erdoğan’ı bilerek Cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin bir iddia ortaya attı.
'Dinlenemeyen oda' detayı
Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Akşener ile 'dinlenemeyen odada' görüştüğünü belirtti.
'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
Mine Özbek’in Youtube kanalında açıklama yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:
Meral Akşener, seçimden(2018) 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürdü. Bana ‘Nedenini sorma, adamı(Erdoğan’ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi. Sen ne diyorsun ya dedim