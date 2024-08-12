https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/otoyol-odemelerinde-yeni-donem-e-devletten-nasil-odeniyor-1086757783.html

Otoyol ödemelerinde yeni dönem: e-Devlet'ten nasıl ödeniyor?

Otoyol ödemelerinde yeni dönem: e-Devlet'ten nasıl ödeniyor?

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin otoyol ödemelerini e-Devlet üzerinden güvenle yapabileceklerini duyurarak, "Vatandaşlarımız... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T14:16+0300

2024-08-12T14:16+0300

2024-08-12T14:16+0300

türkiye

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

otoyol

borç

yol

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini bildirdi.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.Otoyol ücreti borcu nasıl ödenir?Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan geliştirmeyle hayata geçecek düzenlemenin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsadığını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.İhlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulamaUraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle vatandaşların borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerini de artık daha kolay ve kullanıcı dostu şekilde gerçekleştirebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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