Bakan Şimşek açıkladı: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TARİHTE BUGÜN
Milyarlarca insanı etkileyen pandemi: Bir son mu yoksa sadece bir başlangıç mı?
09:05
17 dk
SESLİ HABER
Afrika'da her yıl 500 bin kişi bu sebepten ölüyor
09:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
09:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti
11:08
1 dk
SESLİ HABER
TBMM’de ilginç dilekçe: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Roblox neden kapatıldı? Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi
11:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İran’dan İsrail’e misilleme hakkında yeni açıklama
12:37
2 dk
SESLİ HABER
ATM'lerde yeni dönem başlıyor
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatlarında verilen madalyalar 1 haftada bozuldu
18:09
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Maldivler, İsrail pasaportu sahiplerine yasak getirdi
19:05
2 dk
SESLİ HABER
Devlet okullarında bağış zorlaması: ‘Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır’
19:17
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Milyarlarca insanı etkileyen pandemi: Bir son mu yoksa sadece bir başlangıç mı?
19:28
17 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’in meşhur pozu duvara çizildi
20:03
1 dk
SESLİ HABER
IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Kira kontratlarında yeni dönem
20:26
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
20:40
3 dk
SESLİ HABER
Yabancılara yapılan konut satışları geriledi
21:06
2 dk
SESLİ HABER
Olimpiyat oyunlarında madalyalı sporcular ülkelerinden ne kadar ödül alıyor?
21:19
3 dk
SESLİ HABER
LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
21:33
3 dk
SESLİ HABER
Husiler, 2 ABD savaş gemisini vurdu
22:32
2 dk
SESLİ HABER
İki Boeing astronotu uzayda mahsur kaldı
22:45
2 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
23:03
9 dk
SESLİ HABER
Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
23:24
4 dk
SESLİ HABER
Önce uçak şimdi Akkuyu: Almanya, Türkiye'ye gelmesine izin vermiyor
23:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a yaklaştı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız tamamladı.
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/bakan-simsek-acikladi-mukellefe-kolaylik-saglayacak-uygulamalar-devreye-giriyor-1086751332.html
Bakan Şimşek açıkladı: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
Bakan Şimşek açıkladı: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T12:14+0300
2024-08-12T12:14+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
mehmet şimşek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg
Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni uygulamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Mükellefe kolaylık sağlayacak bir dizi tebliğ taslağı üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Şimşek, söz konusu taslakları kısa süre içinde görüşe açacaklarını söyledi.Şimşek, uyumlu mükellefin her zaman yanında olduklarını, onların yükümlülük ve maliyetini azaltan her türlü adımı atacaklarını ifade ederek, "Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyum ile kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz." diye konuştu.1,6 milyon mükellefi ilgilendiren Ba-Bs bildirimleri kaldırılacakYeni uygulamaların detaylarına ilişkin bilgi veren Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin alım ve satımlarının bildirilmesi amacıyla 2008 yılından itibaren aylık dönemler halinde alınmaya başlanan Ba-Bs bildirimlerini kaldıracaklarını bildirdi.Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 1,6 milyon mükellefi ilgilendiren bu formlara olan ihtiyacın, elektronik belge uygulamalarındaki artış ve kurumlar arası veri paylaşımının etkinleştirilmesiyle azaldığına işaret ederek, "Bu durumu dikkate alarak söz konusu bildirim formlarının alınmasına ilişkin uygulamayı yakın zamanda sona erdireceğiz." dedi.Bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler e-Defter tutacakHalihazırda bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 720 bin mükellef tarafından kullanılan e-Defter uygulamasının kapsamını genişleteceklerini vurgulayan Şimşek, hazırladıkları taslakla, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-Defter uygulamasına dahil olmasının öngörüldüğünü dile getirdi.Şimşek, yaklaşık 1 milyon mükellefin uygulamaya dahil olacağına dikkati çekerek, e-Defterlere ilişkin berat dosyalarının gönderilme sürelerinde de değişiklik yapacaklarını bildirdi.Elektronik belge uygulamaları yaygınlaştırılacakVergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu gibi 9 belgenin elektronik olarak düzenlenebildiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:e-Tebligat ile posta masraflarından 9 milyar liralık tasarrufGelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2016 yılında kullanıma sunulan ve 9,2 milyon kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasıyla tebligatlara ücretsiz olarak internetin olduğu her yerden ve her zaman ulaşılabilmesinin mümkün olduğunu anımsatan Şimşek, ayrıca kendisine e-Tebligat gönderilen kişilerin anlık olarak SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini söyledi.Şimşek, Başkanlığın e-Tebligat Sistemi'ni Ticaret, Kültür, ve Turizm bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 8 kamu kurumunun da kullandığına dikkati çekerek, 6 farklı kurumla entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 166,5 milyon belgenin elektronik ortamda tebliğ edilmesiyle sadece posta masraflarından yaklaşık 9 milyar lira tasarruf edildiği bilgisini veren Şimşek, "Tebligatlardan hızlı, etkin ve ücretsiz haberdar olunması amacıyla araç alanların da e-Tebligat uygulamasına dahil olmasına ilişkin çalışma yapıyoruz, İlk aşamada sıfır araç alanların uygulamaya dahil olması planlanıyor." dedi.Mali müşavirlere yetki kolaylığıBakan Şimşek, vergi mükelleflerinin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi başta olmak üzere vergisel yükümlülüklerinin önemli bir kısmının mali müşavirler tarafından yerine getirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2b72cff1afa633b84a1493a471ead6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, mehmet şimşek

Bakan Şimşek açıkladı: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor

12:14 12.08.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını belirterek, "Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz." dedi.
Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni uygulamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mükellefe kolaylık sağlayacak bir dizi tebliğ taslağı üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Şimşek, söz konusu taslakları kısa süre içinde görüşe açacaklarını söyledi.
Şimşek, uyumlu mükellefin her zaman yanında olduklarını, onların yükümlülük ve maliyetini azaltan her türlü adımı atacaklarını ifade ederek, "Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyum ile kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz." diye konuştu.

1,6 milyon mükellefi ilgilendiren Ba-Bs bildirimleri kaldırılacak

Yeni uygulamaların detaylarına ilişkin bilgi veren Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin alım ve satımlarının bildirilmesi amacıyla 2008 yılından itibaren aylık dönemler halinde alınmaya başlanan Ba-Bs bildirimlerini kaldıracaklarını bildirdi.
Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 1,6 milyon mükellefi ilgilendiren bu formlara olan ihtiyacın, elektronik belge uygulamalarındaki artış ve kurumlar arası veri paylaşımının etkinleştirilmesiyle azaldığına işaret ederek, "Bu durumu dikkate alarak söz konusu bildirim formlarının alınmasına ilişkin uygulamayı yakın zamanda sona erdireceğiz." dedi.

Bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler e-Defter tutacak

Halihazırda bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 720 bin mükellef tarafından kullanılan e-Defter uygulamasının kapsamını genişleteceklerini vurgulayan Şimşek, hazırladıkları taslakla, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-Defter uygulamasına dahil olmasının öngörüldüğünü dile getirdi.
Şimşek, yaklaşık 1 milyon mükellefin uygulamaya dahil olacağına dikkati çekerek, e-Defterlere ilişkin berat dosyalarının gönderilme sürelerinde de değişiklik yapacaklarını bildirdi.

Elektronik belge uygulamaları yaygınlaştırılacak

Vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu gibi 9 belgenin elektronik olarak düzenlenebildiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:
"Elektronik ortamda düzenlenen bu belgeler muhataplarına elektronik olarak iletildiğinden hem zaman hem de kağıt, toner, posta ücreti gibi masraflardan çok büyük oranda tasarruf ediliyor. Bu belgelerin arasına gider pusulasının da eklenmesi için bir çalışma yapıyoruz. Hem alıcı hem de satıcı tarafından imzalanması gereken bu belgenin elektronik ortamda ya da iletişim araçları kullanılarak onaylanmasının sağlanması üzerinde duruyoruz. Halihazırda muhatabına bir kağıt çıktısı verilen "e-Müstahsil Makbuzu"nda da benzer yöntemin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, vergi mükellefleri tarafından düzenlenen ve bu yıl için 6 bin 900 lira olan fatura düzenleme limiti altında kalan faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi temin edilerek muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor."

e-Tebligat ile posta masraflarından 9 milyar liralık tasarruf

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2016 yılında kullanıma sunulan ve 9,2 milyon kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasıyla tebligatlara ücretsiz olarak internetin olduğu her yerden ve her zaman ulaşılabilmesinin mümkün olduğunu anımsatan Şimşek, ayrıca kendisine e-Tebligat gönderilen kişilerin anlık olarak SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini söyledi.
Şimşek, Başkanlığın e-Tebligat Sistemi'ni Ticaret, Kültür, ve Turizm bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 8 kamu kurumunun da kullandığına dikkati çekerek, 6 farklı kurumla entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 166,5 milyon belgenin elektronik ortamda tebliğ edilmesiyle sadece posta masraflarından yaklaşık 9 milyar lira tasarruf edildiği bilgisini veren Şimşek, "Tebligatlardan hızlı, etkin ve ücretsiz haberdar olunması amacıyla araç alanların da e-Tebligat uygulamasına dahil olmasına ilişkin çalışma yapıyoruz, İlk aşamada sıfır araç alanların uygulamaya dahil olması planlanıyor." dedi.

Mali müşavirlere yetki kolaylığı

Bakan Şimşek, vergi mükelleflerinin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi başta olmak üzere vergisel yükümlülüklerinin önemli bir kısmının mali müşavirler tarafından yerine getirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yapılması planlanan değişiklikle mükelleflerin, aralarında aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan meslek mensuplarını da Dijital Vergi Dairesi'nde yer alan hizmetlerden yine kendi belirledikleri için işlem yapabilmeleri konusunda yetkilendirebilmeleri söz konusu olacak. Böylece mali müşavirler, mükelleflerin bilgilerine gerek duymadan kendi bilgileri ile Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak yetkili oldukları işlemleri mükellefleri adına yapabilecek."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала