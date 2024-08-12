https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/nazardan-korumasi-icin-boynuna-asilan-muskadan-civa-cikti-3-kisi-hastaneye-kaldirildi-1086746932.html

Nazardan koruması için boynuna asılan muskadan cıva çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Nazardan koruması için boynuna asılan muskadan cıva çıktı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T10:41+0300

2024-08-12T10:41+0300

2024-08-12T10:41+0300

türkiye

aydın

cıva

panik

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Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Muskanın içinden cıva çıktıBu sırada muskanın içinde bulunan cıva çocuğun üzerine döküldü. Dökülen cıvadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen cıvayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.AFAD ekipleri evde temizlik çalışması başlattıYaşanan olayın ardından dökülen maddenin cıva olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/anaokulunda-yapilan-bocek-ilaclamasi-binadakileri-etkiledi-4u-cocuk-9-kisi-zehirlendi-1086458372.html

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aydın, cıva, panik