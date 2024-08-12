https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/milli-savunma-bakani-gulerden-suriyeden-cekilme-aciklamasi-1086759734.html
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile Türkiye arasında uygun diyalog ortamı için Bakanlar düzeyinde görüşme yapılabileceğini açıkladı. Suriye’den Türk... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T15:10+0300
2024-08-12T15:10+0300
2024-08-12T15:34+0300
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suriye
türkiye
yaşar güler
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
beşar esad
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Son günlerde Suriye ile Türkiye arasında yaşanan olumlu adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'nın arabuluculuğu ile iki ülke arasında barış sinyalleri veriliyor.'Yeni anayasa kabul edildikten sonra' Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Uygun koşulların oluşması halinde Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceğini" söyledi.Bakan Güler, açıklamasının devamında "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşebilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/diplomatik-kaynaklar-suriye-gorusmesindeki-amac-milli-guvenlige-yonelik-risk-ve-tehditleri-azaltmak-1086338359.html
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Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı
15:10 12.08.2024 (güncellendi: 15:34 12.08.2024)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile Türkiye arasında uygun diyalog ortamı için Bakanlar düzeyinde görüşme yapılabileceğini açıkladı. Suriye’den Türk askerinin çekilmesi için şartları duyurdu.
Son günlerde Suriye ile Türkiye arasında yaşanan olumlu adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'nın arabuluculuğu ile iki ülke arasında barış sinyalleri veriliyor.
'Yeni anayasa kabul edildikten sonra'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Uygun koşulların oluşması halinde Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceğini" söyledi.
Bakan Güler, açıklamasının devamında "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşebilir" dedi.