https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/milli-savunma-bakani-gulerden-suriyeden-cekilme-aciklamasi-1086759734.html

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile Türkiye arasında uygun diyalog ortamı için Bakanlar düzeyinde görüşme yapılabileceğini açıkladı. Suriye’den Türk... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T15:10+0300

2024-08-12T15:10+0300

2024-08-12T15:34+0300

türkiye

suriye

türkiye

yaşar güler

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

beşar esad

recep tayyip erdoğan

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Son günlerde Suriye ile Türkiye arasında yaşanan olumlu adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'nın arabuluculuğu ile iki ülke arasında barış sinyalleri veriliyor.'Yeni anayasa kabul edildikten sonra' Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Uygun koşulların oluşması halinde Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceğini" söyledi.Bakan Güler, açıklamasının devamında "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşebilir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/diplomatik-kaynaklar-suriye-gorusmesindeki-amac-milli-guvenlige-yonelik-risk-ve-tehditleri-azaltmak-1086338359.html

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