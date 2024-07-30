https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/diplomatik-kaynaklar-suriye-gorusmesindeki-amac-milli-guvenlige-yonelik-risk-ve-tehditleri-azaltmak-1086338359.html
Diplomatik kaynaklar: Suriye görüşmesindeki amaç milli güvenliğe yönelik risk ve tehditleri azaltmak
Diplomatik kaynaklar: Suriye görüşmesindeki amaç milli güvenliğe yönelik risk ve tehditleri azaltmak
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklar Suriye ile normalleşme adımlarına ilişkin Sputnik’e bilgi verdi. Kaynaklar terör örgütlerinin Suriye’nin doğal kaynaklarının terör... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T14:16+0300
2024-07-30T14:16+0300
2024-07-30T14:17+0300
türkiye
türkiye-suriye ilişkileri
türkiye-suriye sınırı
türkiye
suriye
recep tayyip erdoğan
beşar esad
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın karşılıklı açıklamaları sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme rüzgarları esmeye başladı. Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin düzelmesinde Rusya’nın arabuluculuğu da gündem gelmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad ile ayrı ayrı görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin’in temaslarında da bu konunun gündeme geldiği açıklanmıştı.Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin değerlendirme yapan diplomatik kaynaklar “Suriye’nin doğal kaynakları terör örgütleri tarafından gasp edildiğini ve Türkiye aleyhinde kullanıldığını” belirtti.Suriye’de iç barış ve güvenliğin sağlaması durumunda Suriye dışına çıkmış ve çok sayıda ülkeye dağılmış ülkelerdeki Suriyelilerin ülkelerine dönmesi mümkün olabileceğini vurgulayan kaynaklar “Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, Suriye'yle aramızdaki mevcut sorunları çözmek için ön koşulsuz ve şartsız her türlü diyaloğu, her seviyede yürütmeye hazırız. Bizim bu görüşmelerdeki birincil amacımız milli güvenliğimize yönelik risk ve tehditleri bertaraf etmek, ikinci hedefimiz ise Suriye başta olmak üzere bölgede barışı tahkim etmektir” dedi.Suriyeli muhaliflerle Afrin’de, Tel Abyat’ta, İdlip'te bölgeyi terör örgütünden temizlemek için Türkiye’nin birlikte hareket ettiğini belirten kaynaklar “Siyasi süreç bağlamında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uzlaşma yol haritasını ortaya koymuştur. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi çerçevesinde çalışmasını destekliyoruz” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/abdulkadir-selvi-yazdi-erdogan-esad-gorusmesi-nerede-ne-zaman-1086291395.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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türkiye-suriye ilişkileri, türkiye-suriye sınırı, türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, vladimir putin
türkiye-suriye ilişkileri, türkiye-suriye sınırı, türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, vladimir putin
Diplomatik kaynaklar: Suriye görüşmesindeki amaç milli güvenliğe yönelik risk ve tehditleri azaltmak
14:16 30.07.2024 (güncellendi: 14:17 30.07.2024)
Özel
Diplomatik kaynaklar Suriye ile normalleşme adımlarına ilişkin Sputnik’e bilgi verdi. Kaynaklar terör örgütlerinin Suriye’nin doğal kaynaklarının terör örgütleri tarafından gasp edildiğini ve Türkiye'ye karşı kullanıldığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın karşılıklı açıklamaları sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme rüzgarları esmeye başladı. Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin düzelmesinde Rusya’nın arabuluculuğu da gündem gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad ile ayrı ayrı görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin’in temaslarında da bu konunun gündeme geldiği açıklanmıştı.
Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin değerlendirme yapan diplomatik kaynaklar “Suriye’nin doğal kaynakları terör örgütleri tarafından gasp edildiğini ve Türkiye aleyhinde kullanıldığını” belirtti.
Suriye’de iç barış ve güvenliğin sağlaması durumunda Suriye dışına çıkmış ve çok sayıda ülkeye dağılmış ülkelerdeki Suriyelilerin ülkelerine dönmesi mümkün olabileceğini vurgulayan kaynaklar “Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, Suriye'yle aramızdaki mevcut sorunları çözmek için ön koşulsuz ve şartsız her türlü diyaloğu, her seviyede yürütmeye hazırız. Bizim bu görüşmelerdeki birincil amacımız milli güvenliğimize yönelik risk ve tehditleri bertaraf etmek, ikinci hedefimiz ise Suriye başta olmak üzere bölgede barışı tahkim etmektir” dedi.
Suriyeli muhaliflerle Afrin’de, Tel Abyat’ta, İdlip'te bölgeyi terör örgütünden temizlemek için Türkiye’nin birlikte hareket ettiğini belirten kaynaklar “Siyasi süreç bağlamında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uzlaşma yol haritasını ortaya koymuştur. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi çerçevesinde çalışmasını destekliyoruz” şeklinde konuştu.