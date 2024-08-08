https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/merkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi-500-ve-1000tllik-banknot-cikacak-mi-1086627508.html
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000TL'lik banknot çıkacak mı?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000TL'lik banknot çıkacak mı?
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basılıp basılmayacağı sorusuna cevap olarak geçmişte yaptığı açıklamayı hatırlattı. Peki geçmişte ne... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T12:11+0300
2024-08-08T12:11+0300
2024-08-08T12:11+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dezenflasyon
banknot
tl
para
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, gazetecilerin '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddia ediliyor, daha yüksek banknotların basılması dezenflasyon hedefiyle çeliştiğini mi düşünüyorsunuz, bu konuda hazırlık veya gündem söz konusu mu' sorusuna yanıt verdi.TCMB Başkanı Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar için "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok." dedi.500 ve 1000 TL'lik banknot ne zaman çıkacak?Başkan Fatih Karahan, ''Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/atmlere-yeni-donem-basliyor-geriye-kullanilabilecek-tek-banknot-kaldi-1086571730.html
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500 tl lik banknot, 500 tl banknot, 500 tl banknot çıkacak mı, 500 tl banknot çıktı mı, 1000 tl banknot resmi, 1000 tl banknot ne zaman çıkacak, 1000 tl banknot çıktı mı, 1000 tl banknot 2024
500 tl lik banknot, 500 tl banknot, 500 tl banknot çıkacak mı, 500 tl banknot çıktı mı, 1000 tl banknot resmi, 1000 tl banknot ne zaman çıkacak, 1000 tl banknot çıktı mı, 1000 tl banknot 2024
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000TL'lik banknot çıkacak mı?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basılıp basılmayacağı sorusuna cevap olarak geçmişte yaptığı açıklamayı hatırlattı. Peki geçmişte ne açıklama yapmıştı?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, gazetecilerin '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddia ediliyor, daha yüksek banknotların basılması dezenflasyon hedefiyle çeliştiğini mi düşünüyorsunuz, bu konuda hazırlık veya gündem söz konusu mu' sorusuna yanıt verdi.
TCMB Başkanı Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar için "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok." dedi.
500 ve 1000 TL'lik banknot ne zaman çıkacak?
Başkan Fatih Karahan, ''Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız
.'' ifadelerini kullanmıştı.