https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/merkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi-500-ve-1000tllik-banknot-cikacak-mi-1086627508.html

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000TL'lik banknot çıkacak mı?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000TL'lik banknot çıkacak mı?

Sputnik Türkiye

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basılıp basılmayacağı sorusuna cevap olarak geçmişte yaptığı açıklamayı hatırlattı. Peki geçmişte ne... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T12:11+0300

2024-08-08T12:11+0300

2024-08-08T12:11+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dezenflasyon

banknot

tl

para

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, gazetecilerin '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddia ediliyor, daha yüksek banknotların basılması dezenflasyon hedefiyle çeliştiğini mi düşünüyorsunuz, bu konuda hazırlık veya gündem söz konusu mu' sorusuna yanıt verdi.TCMB Başkanı Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar için "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok." dedi.500 ve 1000 TL'lik banknot ne zaman çıkacak?Başkan Fatih Karahan, ''Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/atmlere-yeni-donem-basliyor-geriye-kullanilabilecek-tek-banknot-kaldi-1086571730.html

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