https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/mehmet-simsek-finansal-istikrar-komitesini-topladi-1086770958.html

Mehmet Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı

Mehmet Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T20:20+0300

2024-08-12T20:20+0300

2024-08-12T20:23+0300

ekonomi

mehmet şimşek

enflasyon

banka

finans sektörü

türk lirası

hazine ve maliye bakanlığı

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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.Enflasyon muhasebesinin hazırlık çalışmalarıSosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantıda, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileriyle sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarının ele alındığını belirtti. Açıklama sonrası şunlar kaydedildi:"Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanmasıamacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, finansal istikrar komitesi kararları, enflasyon, türk lirası, dolar, kredi kampanyası,