https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/mehmet-simsek-sosyal-medyada-okudugunuz-duydugunuz-gordugunuz-mesajlara-sorgulamadan-inanmayin-1085286927.html
Mehmet Şimşek: Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın
Mehmet Şimşek: Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarıda bulunarak ''Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T12:13+0300
2024-06-27T12:13+0300
2024-06-27T12:13+0300
türkiye
mehmet şimşek
sosyal medya
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
yapay zeka
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ''yapay zeka dolandırıcılığına'' karşı uyarı mesajında bulundu. Şimşek şu ifadeleri kullandı: ''Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz ve hatta gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın.''Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar sosyal medya mecralarından kaldırıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı aşikardır" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-parti-sozcusu-celikten-bolivyadaki-darbe-girisimine-tepki-halkin-iradesinin-yanindayiz-1085279299.html
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mehmet şimşek, sosyal medya, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, yapay zeka
mehmet şimşek, sosyal medya, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, yapay zeka
Mehmet Şimşek: Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarıda bulunarak ''Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın'' dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ''yapay zeka dolandırıcılığına'' karşı uyarı mesajında bulundu.
Şimşek şu ifadeleri kullandı:
''Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz ve hatta gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın.''
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar sosyal medya mecralarından kaldırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı aşikardır" ifadesi kullanıldı.