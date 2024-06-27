https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/mehmet-simsek-sosyal-medyada-okudugunuz-duydugunuz-gordugunuz-mesajlara-sorgulamadan-inanmayin-1085286927.html

Mehmet Şimşek: Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın

Mehmet Şimşek: Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarıda bulunarak ''Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz mesajlara... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T12:13+0300

2024-06-27T12:13+0300

2024-06-27T12:13+0300

türkiye

mehmet şimşek

sosyal medya

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

yapay zeka

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ''yapay zeka dolandırıcılığına'' karşı uyarı mesajında bulundu. Şimşek şu ifadeleri kullandı: ''Sosyal medyada okuduğunuz, duyduğunuz ve hatta gördüğünüz mesajlara sorgulamadan inanmayın.''Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar sosyal medya mecralarından kaldırıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı aşikardır" ifadesi kullanıldı.

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mehmet şimşek, sosyal medya, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, yapay zeka