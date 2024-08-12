https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/mahfi-egilmez-ekonomi-stagflasyona-gidiyor-1086765580.html

Mahfi Eğilmez: Ekonomi stagflasyona gidiyor

Mahfi Eğilmez: Ekonomi stagflasyona gidiyor

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında işsizlik oranı 9.2 oldu. Sanayi üretiminde de yaşanan yavaşlama sonrası Ekonomist Mahfi... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T17:47+0300

2024-08-12T17:47+0300

2024-08-12T17:50+0300

ekonomi

enflasyon

stagflasyon

ekonomi

ekonomik kriz

işsizlik

genç işsizlik

türk lirası

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Bugün açıklanan TÜİK raporlarına göre işsizlik arttı. Sanayi üretimi ise haziran ayında daralmaya devam etmişti.Sanayi üretiminde daralma yaşanıyorGeçen hafta açıklanan sanayi üretimi haziran ayı verisinde daralma hızlanarak devam etmişti.Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez, iki verinin grafiklerini paylaşarak, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı. “Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor.”Stagflasyon nedir?Stagflasyon, stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü ve bu iki terimin ingilizcede birleştirilmesi ile elde edilmiş bir ekonomik durumdur. İşsizlik oranı artarken, fiyatlar da yükselmeye devam eder. Stagnasyon, enflasyondaki artışın sürmesi ve işsizliğin de yükselmesi durumunu ifade eder.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/tuik-haziran-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-11-ayin-zirvesinde-1086749038.html

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