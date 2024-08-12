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Mahfi Eğilmez: Ekonomi stagflasyona gidiyor
Mahfi Eğilmez: Ekonomi stagflasyona gidiyor
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında işsizlik oranı 9.2 oldu. Sanayi üretiminde de yaşanan yavaşlama sonrası Ekonomist Mahfi... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T17:47+0300
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Bugün açıklanan TÜİK raporlarına göre işsizlik arttı. Sanayi üretimi ise haziran ayında daralmaya devam etmişti.Sanayi üretiminde daralma yaşanıyorGeçen hafta açıklanan sanayi üretimi haziran ayı verisinde daralma hızlanarak devam etmişti.Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez, iki verinin grafiklerini paylaşarak, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı. “Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor.”Stagflasyon nedir?Stagflasyon, stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü ve bu iki terimin ingilizcede birleştirilmesi ile elde edilmiş bir ekonomik durumdur. İşsizlik oranı artarken, fiyatlar da yükselmeye devam eder. Stagnasyon, enflasyondaki artışın sürmesi ve işsizliğin de yükselmesi durumunu ifade eder.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/tuik-haziran-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-11-ayin-zirvesinde-1086749038.html
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stagflasyon nedir, stagflasyon nedir ekonomi, stagflasyon ne zaman rtaya çıktı, stagflasyon türkiye, stagflasyon grafiği

Mahfi Eğilmez: Ekonomi stagflasyona gidiyor

17:47 12.08.2024 (güncellendi: 17:50 12.08.2024)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında işsizlik oranı 9.2 oldu. Sanayi üretiminde de yaşanan yavaşlama sonrası Ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından ‘Stagflasyon’ uyarısında bulundu.
Bugün açıklanan TÜİK raporlarına göre işsizlik arttı. Sanayi üretimi ise haziran ayında daralmaya devam etmişti.

Sanayi üretiminde daralma yaşanıyor

Geçen hafta açıklanan sanayi üretimi haziran ayı verisinde daralma hızlanarak devam etmişti.
Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez, iki verinin grafiklerini paylaşarak, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı. “Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor.”

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü ve bu iki terimin ingilizcede birleştirilmesi ile elde edilmiş bir ekonomik durumdur. İşsizlik oranı artarken, fiyatlar da yükselmeye devam eder. Stagnasyon, enflasyondaki artışın sürmesi ve işsizliğin de yükselmesi durumunu ifade eder.
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
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TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 11 ayın zirvesinde
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