https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kurskta-yakalanan-ukraynali-esirden-urpertici-itiraf-bize-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1086771795.html

Kursk’ta yakalanan Ukraynalı esirden ürpertici itiraf: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'

Kursk’ta yakalanan Ukraynalı esirden ürpertici itiraf: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar halen sürerken, Ukraynalı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T21:10+0300

2024-08-12T21:10+0300

2024-08-12T21:14+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kursk bölgesinde yakalanan bir Ukraynalı askerin devam eden sorgusunda, saldırıyı yöneten komutanlarının direnmeye çalışan sivillerin vurulması emrini verdiği itirafında bulunduğunu açıklarken, aynı zamanda bölgeye sızan Ukraynalı birliklere Kursk ve Belgorod'a ulaşma görevi verildiği bilgisine ulaştı.FSB’nin paylaştığı soruşturma görüntülerinde, Rus ordusunun esir aldığı Ukrayna askerinin sözlerne yer verilirken, açıklamasında, “Yerel halk tarafından direniş gösterilmesi halinde herkesi oracıkta vurma emri aldıklarını” itiraf ettiği kaydedildi.Aynı zamanda bölgeye sızan Ukrayna asklerlerinin yerleşim yerlerine girerken evleri yağmaladığı ve taşıyabildikleri her şeyi yanlarında götürdüğü de ortaya çıktı.Rus Güvenlik Servisi tarafından paylaşılan videoda konuşan Ukraynalı esir, komutanın kendilerine ayrı ayrı sivilleri bacaklarından vurmalarını ve bodrum katına atmalarını söylediğini, silahlı olmaları durumunda ise doğrudan öldürme emri verdiğini itiraf etti.Esir Ukraynalı asker, konuşmasında, “Savaş esirleriyle ilgili bundan başka özel bir talimat yoktu, büyük olasılıkla sadece onları esir almamakla ilgiliydi" diye ekledi.Ukraynalı asker, ayrıca birliğinin 28 Temmuz'dan beri Kursk bölgesine bir saldırı için hazırlandığını aktarırken, amacın Kursk ve Belgorod'a ulaşarak daha sonraki olası barış görüşmeleri sırasında takas etmek üzere daha fazla toprak ele geçirmek olduğunu vurguladı.Olası müzakere çabalarını sona erdiren saldırıGün içerisinde Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin bu saldırıdaki amacını ‘müzakereler için elini güçlendirmek’ olarak nitelemişti.Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuşmuştu.Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kursk-bolgesinde-sivillere-ates-acan-ukrayna-saldiri-timi-ele-gecirildi-1086771313.html

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