https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/jose-mourinhodan-okan-buruka-kart-gormuyor-elestirisi-1086771652.html

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a 'kart görmüyor' eleştirisi

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a 'kart görmüyor' eleştirisi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesinde basın ile toplantıda buluştu... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

okan buruk

galatasaray

fenerbahçe

süper lig

uefa şampiyonlar ligi

teknik direktör

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Mourinho, sözlerine şöyle başladı: ''Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil.'' dedi.'Meyve veren ağaç taşlanır'Fenerbahçe Hocası Morinho,''Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz.'' ifadesinde bulundu. 'Okan Buruk kart görmüyor'Galatasaray hocası Okan Buruk hakkında konuşan Morinho; ''Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim.'' dedi.

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