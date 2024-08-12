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Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir
Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, "İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir" açıklamasında bulundu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T20:23+0300
2024-08-12T20:23+0300
2024-08-12T20:23+0300
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son dakika, israil, iran
Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, "İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir" açıklamasında bulundu.