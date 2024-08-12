https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/hava-yolu-sirketleri-israil-ve-lubnana-ucuslari-askiya-aliyor-1086762756.html
Hava yolu şirketleri, İsrail ve Lübnan'a uçuşları askıya alıyor
Hava yolu şirketleri, İsrail ve Lübnan'a uçuşları askıya alıyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın dört bir yanından havayolu şirketleri, İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını askıya alıyor, daha önceden askıya almış şirketler askıya alınma süresini... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T17:16+0300
2024-08-12T17:16+0300
2024-08-12T17:19+0300
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, havayolu şirketlerinin bölgede bazı uçuşları askıya almasına sebebiyet verdi. Çok sayıda ülkeden çeşitli hava yolları şirketleri, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı. Bölgeye uçuşları daha önceden askıya almış olan hava yolu şirketlerinden bazıları ise askıya alınma süresini uzatma kararı aldı.Almanya ve Fransa süreyi uzatan ülkelerdenLufthansa ve Air France, Ortadoğu uçuşlarını askıya alma kararını uzattı. Almanya merkezli Lufthansa, 21 Ağustos'a kadar uçuş olmayacağını duyururken, Fransız Air France ve yan kuruluşu Transavia France, Beyrut uçuşlarını 14 Ağustos'a kadar yapmayacağını açıkladı.Hangi ülkeler Lübnan ve Tel Aviv'e uçuşları askıya aldı?Türkiye'den seferler iptal mi? Öte yandan Türkiye'den kısmen de olsa ülkeye sefer yapılabiliyor. İsrail’in Lübnan ve İran’la yaşadığı gerilimin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, bu iki ülkeye yapacağı seferleri sadece gündüz yapma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/air-india-karar-verdi-tel-avive-ucuslar-suresiz-askiya-alindi-1086684537.html
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israil'e uçuş var mı, iran israil, iran israil son dakika
israil'e uçuş var mı, iran israil, iran israil son dakika
Hava yolu şirketleri, İsrail ve Lübnan'a uçuşları askıya alıyor
17:16 12.08.2024 (güncellendi: 17:19 12.08.2024)
Dünyanın dört bir yanından havayolu şirketleri, İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını askıya alıyor, daha önceden askıya almış şirketler askıya alınma süresini uzatıyor. Türkiye'den ise kısmen de olsa seferler gerçekleşiyor.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, havayolu şirketlerinin bölgede bazı uçuşları askıya almasına sebebiyet verdi.
Çok sayıda ülkeden çeşitli hava yolları şirketleri, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı. Bölgeye uçuşları daha önceden askıya almış olan hava yolu şirketlerinden bazıları ise askıya alınma süresini uzatma kararı aldı.
Almanya ve Fransa süreyi uzatan ülkelerden
Lufthansa ve Air France, Ortadoğu uçuşlarını askıya alma kararını uzattı. Almanya merkezli Lufthansa, 21 Ağustos'a kadar uçuş olmayacağını duyururken, Fransız Air France ve yan kuruluşu Transavia France, Beyrut uçuşlarını 14 Ağustos'a kadar yapmayacağını açıkladı.
Hangi ülkeler Lübnan ve Tel Aviv'e uçuşları askıya aldı?
Türkiye'den seferler iptal mi?
Öte yandan Türkiye'den kısmen de olsa ülkeye sefer yapılabiliyor. İsrail’in Lübnan ve İran’la yaşadığı gerilimin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, bu iki ülkeye yapacağı seferleri sadece gündüz yapma kararı almıştı.