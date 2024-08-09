https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/air-india-karar-verdi-tel-avive-ucuslar-suresiz-askiya-alindi-1086684537.html

Air India karar verdi: Tel Aviv'e uçuşlar süresiz askıya alındı

Air India karar verdi: Tel Aviv'e uçuşlar süresiz askıya alındı

Sputnik Türkiye

Hindistan' ait hava yolu şirketi olan Air India, İsrail'e gidiş ve dönüş uçuşlarını süresiz askıya aldı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T16:52+0300

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hindistan

air india

israil

israil-filistin

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havayolu

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hindistan'a ait hava yolu şirketi Air India, İsrail'e olan gidiş ve dönüş seferlerini aksi belirtilene kadar askıya aldı. Air India açıklamasında, Gazze'deki durumu sürekli izlediklerini vurgulayarak, önceden rezervasyon yapan yolculara tam geri ödeme yapacaklarını duyurdu. Misafirlerimizin ve mürettebatımızın tam güvenliği bizim için en büyük öncelik açıklaması yapan havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarının tamamının iptali hakkındaki kararını şöyle duyurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/israile-ucuslari-askiya-alan-yabanci-hava-yolu-sirketi-sayisi-20ye-ulasti-1086617877.html

hindistan

israil

gazze

gazze şeridi

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israile uçuşlar askıya alındı, air india, hindistan uçuşları iptal etti