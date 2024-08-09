https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/air-india-karar-verdi-tel-avive-ucuslar-suresiz-askiya-alindi-1086684537.html
Air India karar verdi: Tel Aviv'e uçuşlar süresiz askıya alındı
Air India karar verdi: Tel Aviv'e uçuşlar süresiz askıya alındı
Sputnik Türkiye
Hindistan' ait hava yolu şirketi olan Air India, İsrail'e gidiş ve dönüş uçuşlarını süresiz askıya aldı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T16:52+0300
2024-08-09T16:52+0300
2024-08-09T16:52+0300
hindistan
air india
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
havayolu
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askıya alma
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hindistan'a ait hava yolu şirketi Air India, İsrail'e olan gidiş ve dönüş seferlerini aksi belirtilene kadar askıya aldı. Air India açıklamasında, Gazze'deki durumu sürekli izlediklerini vurgulayarak, önceden rezervasyon yapan yolculara tam geri ödeme yapacaklarını duyurdu. Misafirlerimizin ve mürettebatımızın tam güvenliği bizim için en büyük öncelik açıklaması yapan havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarının tamamının iptali hakkındaki kararını şöyle duyurdu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/israile-ucuslari-askiya-alan-yabanci-hava-yolu-sirketi-sayisi-20ye-ulasti-1086617877.html
hindistan
israil
gazze
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israile uçuşlar askıya alındı, air india, hindistan uçuşları iptal etti
israile uçuşlar askıya alındı, air india, hindistan uçuşları iptal etti
Air India karar verdi: Tel Aviv'e uçuşlar süresiz askıya alındı
Hindistan' ait hava yolu şirketi olan Air India, İsrail'e gidiş ve dönüş uçuşlarını süresiz askıya aldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hindistan'a ait hava yolu şirketi Air India, İsrail'e olan gidiş ve dönüş seferlerini aksi belirtilene kadar askıya aldı.
Air India açıklamasında, Gazze'deki durumu sürekli izlediklerini vurgulayarak, önceden rezervasyon yapan yolculara tam geri ödeme yapacaklarını duyurdu.
Misafirlerimizin ve mürettebatımızın tam güvenliği bizim için en büyük öncelik açıklaması yapan havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarının tamamının iptali hakkındaki kararını şöyle duyurdu