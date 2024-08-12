https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/gelin-evi-programi-sunucusu-ezgi-sertel-kimdir-ezgi-sertel--kac-yasinda-ezgi-sertel-esi-kim-1086757001.html
Gelin Evi Programı'nda yeni dönem: Ezgi Sertel kimdir?
Gelin Evi Programı'nda yeni dönem: Ezgi Sertel kimdir?
Sputnik Türkiye
Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının yeni sunucusu belli oldu. Aslı Hünel'in ayrılmasının ardından programın yeni yüzü olarak Ezgi Sertel seçildi. Peki... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T14:13+0300
2024-08-12T14:13+0300
2024-08-12T14:14+0300
yaşam
sunucu
ezgi sertel
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Aslı Hünel'in Kanal D'de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programını sunmak için Gelin Evi'nden ayrılmasının ardından, Ezgi Sertel’in bu popüler programın yeni sunucusu olarak görev alması, izleyiciler arasında heyecan yarattı.Ezgi Sertel kimdir?1 Ekim 1981’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Ezgi Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer alarak adını duyuran Sertel, özellikle 'Lezzet Haritası' adlı programla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.Kariyerine dair öne çıkanlarEzgi Sertel, 2007 yılında Samanyolu TV’de yayımlanan 'Tek Türkiye' dizisinde Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ardından 'Yağmurdan Sonra' dizisinde Leyla Öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçti. Show TV’de yayınlanan 'Lezzet Haritası' programında Anadolu'nun çeşitli şehirlerini gezerek yöresel lezzetleri tanıttı. Ayrıca TRT 1’de yayınlanan 'Fazlası Zarar' adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. 2021 yılında ise Kanal D’de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programının 'Yıldız Yağmuru' döneminde konuk sunucu olarak yer aldı.Özel hayatı: Ezgi Sertel, 2016 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinin ünlü oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Tibet ve Mert adında ikiz erkek çocukları bulunuyor. Aynı zamanda Ozan Murat Çobanoğlu’nun gelini olan Sertel, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.
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Gelin Evi Programı'nda yeni dönem: Ezgi Sertel kimdir?
14:13 12.08.2024 (güncellendi: 14:14 12.08.2024)
Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının yeni sunucusu belli oldu. Aslı Hünel'in ayrılmasının ardından programın yeni yüzü olarak Ezgi Sertel seçildi. Peki, Ezgi Sertel kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve kiminle evli?
Aslı Hünel'in Kanal D'de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programını sunmak için Gelin Evi'nden ayrılmasının ardından, Ezgi Sertel’in bu popüler programın yeni sunucusu olarak görev alması, izleyiciler arasında heyecan yarattı.
1 Ekim 1981’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Ezgi Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer alarak adını duyuran Sertel, özellikle 'Lezzet Haritası' adlı programla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Kariyerine dair öne çıkanlar
Ezgi Sertel, 2007 yılında Samanyolu TV’de yayımlanan 'Tek Türkiye' dizisinde Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ardından 'Yağmurdan Sonra' dizisinde Leyla Öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçti.
Show TV’de yayınlanan 'Lezzet Haritası' programında Anadolu'nun çeşitli şehirlerini gezerek yöresel lezzetleri tanıttı.
Ayrıca TRT 1’de yayınlanan 'Fazlası Zarar' adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. 2021 yılında ise Kanal D’de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programının 'Yıldız Yağmuru' döneminde konuk sunucu olarak yer aldı.
Ezgi Sertel, 2016 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinin ünlü oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Tibet ve Mert adında ikiz erkek çocukları bulunuyor. Aynı zamanda Ozan Murat Çobanoğlu’nun gelini olan Sertel, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.