https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/besiktas-ve-galatasaray-pfdkya-sevk-edildi-1086558271.html

Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T19:26+0300

2024-08-06T19:26+0300

2024-08-06T19:27+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

pfdk

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray sk

beşiktaş

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TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk etti.Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edilditesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk, beşiktaş