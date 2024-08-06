https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/besiktas-ve-galatasaray-pfdkya-sevk-edildi-1086558271.html
Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T19:26+0300
2024-08-06T19:26+0300
2024-08-06T19:27+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray sk
beşiktaş
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TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk etti.Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edilditesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/berke-akcam-serisinde-birinci-olarak-yari-finale-kaldi-1086550513.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk, beşiktaş
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk, beşiktaş
Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
19:26 06.08.2024 (güncellendi: 19:27 06.08.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk etti.
Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edilditesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.