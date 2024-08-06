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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
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TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk etti.Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edilditesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk, beşiktaş
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray sk, beşiktaş

Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

19:26 06.08.2024 (güncellendi: 19:27 06.08.2024)
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İHA / İHA-AW197135
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk etti.
Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edilditesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.
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