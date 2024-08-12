https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/filistin-devlet-baskani-abbastan-rusyaya-ziyaret-yarin-putinle-gorusecek-1086764690.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Rusya'ya ziyaret: Yarın Putin'le görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Rusya'ya ziyaret: Yarın Putin'le görüşecek

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmaya yönelik çabaları kapsamında yarın Filistinli mevkidaşı Abbas'ı konuk edecek. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T17:15+0300

2024-08-12T17:15+0300

2024-08-12T17:15+0300

israil- filistin çatışması

rusya

filistin

israil-filistin sorunu

filistin sorunu

israil-filistin

vladimir putin

mahmud abbas

filistin lideri mahmud abbas

gazze

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamaya göre Putin ve Abbas, yarın bir araya gelerek Rusya-Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Ortadoğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.Açıklamada, "İkili işbirliğinin gelişmesiyle ilgili güncel konuların istişare edilmesinin yanında Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut tırmanma ve Gazze Şeridi'ndeki eşi görülmemiş insani felaket ışığında Ortadoğu'daki durumla ilgili görüş alışverişi yapılması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/putin-kievin-kursk-bolgesine-yonelik-saldirilarinin-amacini-acikladi-1086760344.html

rusya

filistin

gazze

gazze şeridi

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