https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/filistin-devlet-baskani-abbastan-rusyaya-ziyaret-yarin-putinle-gorusecek-1086764690.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Rusya'ya ziyaret: Yarın Putin'le görüşecek
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Rusya'ya ziyaret: Yarın Putin'le görüşecek
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmaya yönelik çabaları kapsamında yarın Filistinli mevkidaşı Abbas'ı konuk edecek. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T17:15+0300
2024-08-12T17:15+0300
2024-08-12T17:15+0300
israil- filistin çatışması
rusya
filistin
israil-filistin sorunu
filistin sorunu
israil-filistin
vladimir putin
mahmud abbas
filistin lideri mahmud abbas
gazze
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamaya göre Putin ve Abbas, yarın bir araya gelerek Rusya-Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Ortadoğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.Açıklamada, "İkili işbirliğinin gelişmesiyle ilgili güncel konuların istişare edilmesinin yanında Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut tırmanma ve Gazze Şeridi'ndeki eşi görülmemiş insani felaket ışığında Ortadoğu'daki durumla ilgili görüş alışverişi yapılması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/putin-kievin-kursk-bolgesine-yonelik-saldirilarinin-amacini-acikladi-1086760344.html
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rusya, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, israil-filistin, vladimir putin, mahmud abbas, filistin lideri mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, rusya-filistin ilişkileri
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Rusya'ya ziyaret: Yarın Putin'le görüşecek
Rus lider Putin, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmaya yönelik çabaları kapsamında yarın Filistinli mevkidaşı Abbas'ı konuk edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamaya göre Putin ve Abbas, yarın bir araya gelerek Rusya-Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Ortadoğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
Açıklamada, "İkili işbirliğinin gelişmesiyle ilgili güncel konuların istişare edilmesinin yanında Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut tırmanma ve Gazze Şeridi'ndeki eşi görülmemiş insani felaket ışığında Ortadoğu'daki durumla ilgili görüş alışverişi yapılması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.