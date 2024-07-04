https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/atilla-tas-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-hakim-karsisinda-saygi-duymak-zorundayim-1085538776.html

Atilla Taş 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan hakim karşısında: 'Saygı duymak zorundayım'

Atilla Taş 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan hakim karşısında: 'Saygı duymak zorundayım'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T20:48+0300

2024-07-04T20:48+0300

2024-07-04T20:50+0300

türkiye

şarkıcı

müzisyen

türk müzisyen

recep tayyip erdoğan

hakaret

cumhurbaşkanına hakaret

hakaret davası

merkez bankası

faiz

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Müzisyen Atilla Taş'ın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Atilla Taş ve avukatı katıldı.Duruşmada savunma yapan sanık Taş, art niyetli kişilerin ideolojik olarak fikirlerinden hoşlanmadığını, "Bu adama nasıl zarar veririz?" şeklinde düşündüklerini ve bu kişilerin eski paylaşımlarına baktığını söyledi.'Kendisine makamından ötürü de saygı duyuyorum'Cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyduğunu dile getiren Taş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, fikirlerini beğenelim veya beğenmeyelim bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. O bayrak için bile saygıyı hak eder, saygı duymak zorundayım. Kendisine makamından ötürü de saygı duyuyorum. Olay tarihinde faiz indirimi nedeniyle dolarda ani bir yükseliş yaşandı, sonra Merkez Bankası'nın müdahalesiyle ani bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı olaya ilişkin açıklama yapıyordu, ben de bu açıklamalarına karşı ifade özgürlüğü kapsamında durum tespiti yaptım. Söz konusu paylaşımlarda hakaret içerikli bir söz bulunmamaktadır. 21 Aralık 2021 tarihli paylaşım da Cumhurbaşkanı'na yönelik değildir, ekonomi bürokratlarına yöneliktir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.'Ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem'Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Taş, "Söyleyecek bir şey yok, ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Bu ülkenin cumhurbaşkanıdır, saygı duyacağız" dedi.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Atilla Taş'ın 30 Ağustos ve 21 Aralık 2021'de sosyal medya hesabı X üzerinden şeref onur ve saygınlığını rencide ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu kaydedildi.Sanığın ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının ve paylaşımlarının kendisine ait olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanık Taş'ın "Cumhurbaşkanına zincirleme şekilde alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi.İddianamede sanık Taş'ın üzerine atılı suçtan, 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231224/atilla-tas-ve-esinin-polisi-darp-ettigi-anlara-iliskin-goruntuler-ortaya-cikti--1078861890.html

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