https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kadikoyun-simgelerinden-biri-olan-rexx-sinemasi-yikiliyor-1086595176.html
Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Rexx Sineması yıkılıyor mu?
Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Rexx Sineması yıkılıyor mu?
Sputnik Türkiye
Yarım asrı aşkın bir süredir ayakta olan ve sinemaseverler için önemli bir sanat merkezi haline gelen Rexx Sineması'nın depreme dayanıksız olduğu sebebiyle... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T17:28+0300
2024-08-07T17:28+0300
2024-08-07T17:33+0300
türkiye
sinema
istanbul
kadıköy
tarih
yıkım
deprem
film
sanat
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Kadıköy’ün simge yerlerinden biri olarak kabul edilen ve uzun bir geçmişe sahip Rexx Sineması'nın yıkım çalışmaları için karar alındığı iddia edildi.Yerli ve yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın yıkımı sosyal medyada gündem yarattı.'Depreme dayanıksız bir bina'Sinemanın işletmecisi Viron Anas, 2020 yılının Mart ayında kira bedelinin yüksek olduğunu söyleyerek masraflarını karşılayamadığı için sinemayı kapatmıştı. Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise binanın depreme dayanıksız olduğunu dile getirmişti.Rexx Sineması'nın yıkılacağını duyan Kadıköy sakinleri, sinemanın İstanbul için çok önemli olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/tiyatro-ve-sinema-sanatcisi-genco-erkal-son-yolculuguna-ugurlandi-1086450950.html
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reks sinaması yıkılıyor mu, rexx sineması, reks sineması nerede, kadıköy, istanbul, sinema, vizyondaki filmler, film, sanat, rexx sineması ne zaman yıkılacak,
Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Rexx Sineması yıkılıyor mu?
17:28 07.08.2024 (güncellendi: 17:33 07.08.2024)
Yarım asrı aşkın bir süredir ayakta olan ve sinemaseverler için önemli bir sanat merkezi haline gelen Rexx Sineması'nın depreme dayanıksız olduğu sebebiyle yıkılacağı iddia edildi. Söz konusu binanın bölgede tehlike yarattığı açıklandı.
Kadıköy’ün simge yerlerinden biri olarak kabul edilen ve uzun bir geçmişe sahip Rexx Sineması'nın yıkım çalışmaları için karar alındığı iddia edildi.
Yerli ve yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın yıkımı sosyal medyada gündem yarattı.
'Depreme dayanıksız bir bina'
Sinemanın işletmecisi Viron Anas, 2020 yılının Mart ayında kira bedelinin yüksek olduğunu söyleyerek masraflarını karşılayamadığı için sinemayı kapatmıştı.
Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise binanın depreme dayanıksız olduğunu dile getirmişti.
Rexx Sineması'nın yıkılacağını duyan Kadıköy sakinleri, sinemanın İstanbul için çok önemli olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini ifade etti.