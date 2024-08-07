https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kadikoyun-simgelerinden-biri-olan-rexx-sinemasi-yikiliyor-1086595176.html

Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Rexx Sineması yıkılıyor mu?

Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Rexx Sineması yıkılıyor mu?

Sputnik Türkiye

Yarım asrı aşkın bir süredir ayakta olan ve sinemaseverler için önemli bir sanat merkezi haline gelen Rexx Sineması'nın depreme dayanıksız olduğu sebebiyle... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T17:28+0300

2024-08-07T17:28+0300

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türkiye

sinema

istanbul

kadıköy

tarih

yıkım

deprem

film

sanat

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Kadıköy’ün simge yerlerinden biri olarak kabul edilen ve uzun bir geçmişe sahip Rexx Sineması'nın yıkım çalışmaları için karar alındığı iddia edildi.Yerli ve yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın yıkımı sosyal medyada gündem yarattı.'Depreme dayanıksız bir bina'Sinemanın işletmecisi Viron Anas, 2020 yılının Mart ayında kira bedelinin yüksek olduğunu söyleyerek masraflarını karşılayamadığı için sinemayı kapatmıştı. Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise binanın depreme dayanıksız olduğunu dile getirmişti.Rexx Sineması'nın yıkılacağını duyan Kadıköy sakinleri, sinemanın İstanbul için çok önemli olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini ifade etti.

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türkiye

istanbul

kadıköy

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