https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/meteorolojiden-3-ile-uyari-bir-il-icin-sari-kod-verildi-1086727577.html
Meteoroloji'den 3 ile uyarı: Bir il için sarı kod verildi
Meteoroloji'den 3 ile uyarı: Bir il için sarı kod verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'a kuvvetli yağış uyarısı verdi. Ordu için sarı uyarı yayınlandı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T16:09+0300
2024-08-11T16:09+0300
2024-08-11T16:09+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ordu
trabzon
giresun
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Meteoroloji, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ordu'da 11 Ağustos öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlarla ilgili sarı kod uyarısı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kurt-yavrusunu-sosyal-medyadan-paylasti-26-bin-lira-ceza-aldi-1086721533.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, trabzon, giresun
Meteoroloji'den 3 ile uyarı: Bir il için sarı kod verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'a kuvvetli yağış uyarısı verdi. Ordu için sarı uyarı yayınlandı.
Meteoroloji, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ordu'da 11 Ağustos öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlarla ilgili sarı kod uyarısı verildi.