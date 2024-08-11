https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/meteorolojiden-3-ile-uyari-bir-il-icin-sari-kod-verildi-1086727577.html

Meteoroloji'den 3 ile uyarı: Bir il için sarı kod verildi

Meteoroloji'den 3 ile uyarı: Bir il için sarı kod verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'a kuvvetli yağış uyarısı verdi. Ordu için sarı uyarı yayınlandı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T16:09+0300

2024-08-11T16:09+0300

2024-08-11T16:09+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ordu

trabzon

giresun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085373388_0:177:1771:1173_1920x0_80_0_0_814426c6727e497f995a9e13f8ff3f71.jpg

Meteoroloji, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ordu'da 11 Ağustos öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlarla ilgili sarı kod uyarısı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kurt-yavrusunu-sosyal-medyadan-paylasti-26-bin-lira-ceza-aldi-1086721533.html

türkiye

ordu

trabzon

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, trabzon, giresun