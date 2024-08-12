CHP’de olağanüstü kurultay: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

"Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', onlar görev verirse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay bir olay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım gerçekten bıktım."