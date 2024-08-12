https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/chpde-olaganustu-kurultay-kilicdaroglundan-adaylik-aciklamasi-1086748481.html
CHP’de olağanüstü kurultay: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
CHP’de olağanüstü kurultay: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki gösterdi... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T11:13+0300
2024-08-12T11:13+0300
2024-08-12T11:13+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
adaylık
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarıyla ilgili konuştu.Kılıçdaroğlu aday olacak mı?Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:'Delegeler gel derse, yoksa ne yapacağım ben?'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdulkadir-selvi-imamoglu-sinem-dedetas-diyormus-1086744605.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, adaylık, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, adaylık, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP’de olağanüstü kurultay: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarıyla ilgili konuştu.
Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.
'Delegeler gel derse, yoksa ne yapacağım ben?'
"Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', onlar görev verirse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay bir olay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım gerçekten bıktım."