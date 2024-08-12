https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/arda-turan-ilk-super-lig-macinda-kirmizi-kart-yedi-1086740528.html
Arda Turan ilk Süper Lig maçında kırmızı kart yedi
Arda Turan ilk Süper Lig maçında kırmızı kart yedi
Sputnik Türkiye
Eyüpspor'un başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkan teknik direktör Arda Turan, 76. dakikada yenilen gol sonrası hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T06:59+0300
2024-08-12T06:59+0300
2024-08-12T07:00+0300
spor
arda turan
süper lig
kırmızı kart
maç
eyüpspor
alanyaspor
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Süper Lig'in 1. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor, 64. dakikada bulduğu golle öne geçmesine rağmen, 76. dakikada Cordova'nın golüne engel olamadı. Bu gol öncesinde oyuncu değişikliği yapmak isteyen Turan, değişiklikler gerçekleşmeden gol yenilince öfkelendi ve hakeme sert itirazlarda bulundu. Hakem, Turan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.Maç öncesinde, Arda Turan'ın Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile samimi görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak maç sırasında yaşanan bu gerginlik, Turan'ın Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine damgasını vurdu.
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arda turan, süper lig, kırmızı kart, maç, eyüpspor, alanyaspor
arda turan, süper lig, kırmızı kart, maç, eyüpspor, alanyaspor
Arda Turan ilk Süper Lig maçında kırmızı kart yedi
06:59 12.08.2024 (güncellendi: 07:00 12.08.2024)
Eyüpspor'un başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkan teknik direktör Arda Turan, 76. dakikada yenilen gol sonrası hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Süper Lig'in 1. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor, 64. dakikada bulduğu golle öne geçmesine rağmen, 76. dakikada Cordova'nın golüne engel olamadı. Bu gol öncesinde oyuncu değişikliği yapmak isteyen Turan, değişiklikler gerçekleşmeden gol yenilince öfkelendi ve hakeme sert itirazlarda bulundu. Hakem, Turan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
Maç öncesinde, Arda Turan'ın Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile samimi görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak maç sırasında yaşanan bu gerginlik, Turan'ın Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine damgasını vurdu.