https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/almanyada-karisini-oldurup-interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-supheli-antalyada-yakalandi-1086755658.html

Almanya'da karısını öldürüp Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Almanya'da karısını öldürüp Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Almanya'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle Interpol tarafından aranan şüpheli Antalya'da yakalandı. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T13:59+0300

2024-08-12T13:59+0300

2024-08-12T13:59+0300

türkiye

adliye

interpol

interpol

antalya

ağır ceza mahkemesi

cezaevi

kırmızı bülten

emniyet müdürlüğü

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Almanya'da 19 yıl önce Alman vatandaşı eşini öldürme suçuyla Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan Türk vatandaşı Antalya'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 2005 yılında Alman vatandaşı Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme' suçundan, Nasif Aydın'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili çalışma başlattı. Konyaaltı ilçesindeki bir otelde üzerinde başkası adına ait bir kimlikle kaldığı tespit edilen Aydın, operasyonla yakalandı. Aydın, Adliye'ye sevk edilerek cezaevine gönderildi. Suç tarihinde eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucu eşini Almanya'da öldürdükten sonra kaçak yollarla ülkeye döndüğünü itiraf eden Aydın, tanıdığı olan A.G'nin 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak kullandığını anlattı.

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adliye, interpol, interpol, antalya, ağır ceza mahkemesi, cezaevi, kırmızı bülten, emniyet müdürlüğü