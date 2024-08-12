https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/almanyada-karisini-oldurup-interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-supheli-antalyada-yakalandi-1086755658.html
Almanya'da karısını öldürüp Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı
Almanya'da karısını öldürüp Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Almanya'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle Interpol tarafından aranan şüpheli Antalya'da yakalandı. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T13:59+0300
2024-08-12T13:59+0300
2024-08-12T13:59+0300
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adliye
interpol
interpol
antalya
ağır ceza mahkemesi
cezaevi
kırmızı bülten
emniyet müdürlüğü
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Almanya'da 19 yıl önce Alman vatandaşı eşini öldürme suçuyla Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan Türk vatandaşı Antalya'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 2005 yılında Alman vatandaşı Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme' suçundan, Nasif Aydın'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili çalışma başlattı. Konyaaltı ilçesindeki bir otelde üzerinde başkası adına ait bir kimlikle kaldığı tespit edilen Aydın, operasyonla yakalandı. Aydın, Adliye'ye sevk edilerek cezaevine gönderildi. Suç tarihinde eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucu eşini Almanya'da öldürdükten sonra kaçak yollarla ülkeye döndüğünü itiraf eden Aydın, tanıdığı olan A.G'nin 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak kullandığını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kirmizi-bultenle-araniyordu-isvec-merkezli-cetenin-lideri-istanbulda-yakalandi-1086228621.html
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adliye, interpol, interpol, antalya, ağır ceza mahkemesi, cezaevi, kırmızı bülten, emniyet müdürlüğü
adliye, interpol, interpol, antalya, ağır ceza mahkemesi, cezaevi, kırmızı bülten, emniyet müdürlüğü
Almanya'da karısını öldürüp Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı
Almanya'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle Interpol tarafından aranan şüpheli Antalya'da yakalandı.
Almanya'da 19 yıl önce Alman vatandaşı eşini öldürme suçuyla Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan Türk vatandaşı Antalya'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, 2005 yılında Alman vatandaşı Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme' suçundan, Nasif Aydın'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Konyaaltı ilçesindeki bir otelde üzerinde başkası adına ait bir kimlikle kaldığı tespit edilen Aydın, operasyonla yakalandı. Aydın, Adliye'ye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Suç tarihinde eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucu eşini Almanya'da öldürdükten sonra kaçak yollarla ülkeye döndüğünü itiraf eden Aydın, tanıdığı olan A.G'nin 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak kullandığını anlattı.