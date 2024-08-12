https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ahmet-hakandan-ozgur-demirtasa-madem-basit-bir-trol-olacaktin-bunca-tahsile-ne-gerek-vardi-1086746226.html

Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş'a: 'Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?'

Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş'a: 'Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?'

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi ve "Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?" dedi. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T10:23+0300

2024-08-12T10:23+0300

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türkiye

özgür demirtaş

ahmet hakan

ekonomi

instagram

abdulkadir uraloğlu

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi.Önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun saat vererek Instagram kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!” paylaşımında bulunan ekonomist Özgür Demirtaş’a yüklendi.Hakan, “Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?” diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/instagram-erisime-acildi-1086714838.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

özgür demirtaş, ahmet hakan, ekonomi, instagram, abdulkadir uraloğlu