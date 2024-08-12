https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ahmet-hakandan-ozgur-demirtasa-madem-basit-bir-trol-olacaktin-bunca-tahsile-ne-gerek-vardi-1086746226.html
Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş'a: 'Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?'
Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş'a: 'Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi ve "Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?" dedi. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T10:23+0300
2024-08-12T10:23+0300
2024-08-12T10:23+0300
türkiye
özgür demirtaş
ahmet hakan
ekonomi
instagram
abdulkadir uraloğlu
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi.Önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun saat vererek Instagram kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!” paylaşımında bulunan ekonomist Özgür Demirtaş’a yüklendi.Hakan, “Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/instagram-erisime-acildi-1086714838.html
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özgür demirtaş, ahmet hakan, ekonomi, instagram, abdulkadir uraloğlu
özgür demirtaş, ahmet hakan, ekonomi, instagram, abdulkadir uraloğlu
Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş'a: 'Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?'
Ahmet Hakan, ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi ve "Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi.
Önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
’nun saat vererek Instagram kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!
” paylaşımında bulunan ekonomist Özgür Demirtaş’a yüklendi
.
Hakan, “Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?” diye yazdı.