https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/acil-servislerde-yogunluk-ishal-bulanti-ve-kusma-belirtilerine-dikkat-1086759929.html

Acil servislerde yoğunluk: İshal, bulantı ve kusma belirtilerine dikkat

Acil servislerde yoğunluk: İshal, bulantı ve kusma belirtilerine dikkat

Sputnik Türkiye

Son aylarda ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislerdeki vaka oranı arttı. Uzmanlar, hastanelere günde en az 20-30 vakaların bu... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T15:34+0300

2024-08-12T15:34+0300

2024-08-12T15:34+0300

yaşam

ishal

kusma

mide bulantısı

112 acil servis

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Son 1 ayda; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislere yapılan başvurular ciddi derecede arttı.'Günde 20-30 vaka geliyor'Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Sadece bizim görev yaptığımız hastaneye günde 20-30 vaka geliyor. Son bir ay içerisinde bir artışla karşı karşıyayız. İshal süresinin uzadığı vakalar, ishalde kan varsa, ateşleri varsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım” dedi.İshal şikayetleri arttıProf. Dr. Ersin Aksay, “Çoğu hastamızın başvuru şikayeti ishal. Bazı hastalarda; bulantı, kusma, ateş yüksekliği, ateşi yüksek olan hastalarda yaygın kas, kemik ağrısı, uzamış ishallerde sıvı kaybına bağlı yorgunluk, halsizlik ortaya çıkıyor. Bizim hastanemizde günde 20-30 vakaya rastlıyoruz. Bunlar aslında virüs hastalıklarına bağlı, viral hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Az bir kısmı bakteriyel, bir kısmı parazitsel enfeksiyonlar; ama hasta bazında düşünürsek, bunlarda ileri inceleme, teknik yapmadan sadece öyküye bakarak hangi etkenle enfekte olduklarını anlamamız gerçekten güç; ama çoğu viral hastalıklar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.3-4 günden fazla ishal sürerse hastaneye başvurmalıHastalık uzarsa bu kişilerin muhakkak bir hastaneye başvurması gerektiğini ifade eden Aksay, “Sistemik hastalığı olan ileri derecede yaşlı kişilerde, ishali uzamış olan kişilerde, kemoterapi alan bireylerde, diyabetik, böbrek yetmezliği olan bireylerde sıvı kayıplarına bağlı akut böbrek yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Bu hasta gruplarının mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması lazım. Bunun dışında ishal süresinin uzadığı vakalar; yani normalde viral hastalıklarda ishal süresini 2-3 günle sınırlarız ve 3-4 günden daha fazla sürüyorsa, ishalde kan varsa, ateşleri varsa, aşırı bulantı-kusmaya bağlı alımları azalmışsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.Dışarıdan yenilen yiyeceklere dikkatBu tür rahatsızlıkların nedenlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ersin Aksay, son olarak şöyle devam etti:

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