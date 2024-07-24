https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/m-cicegi-salgini-basladi-11-bini-askin-vaka-tespit-edildi-simdiye-kadarki-en-tehlikeli-varyant-1086152716.html

M Çiçeği salgını başladı, 11 bini aşkın vaka tespit edildi: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'

M Çiçeği salgını başladı, 11 bini aşkın vaka tespit edildi: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını hızla yayılıyor. Yılbaşından bu yana ölenlerin sayısı 450'yi bulurken, vaka sayısı 11 bin 166'ya ulaştı... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T06:54+0300

2024-07-24T06:54+0300

2024-07-24T06:54+0300

yaşam

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maymun çiçeği virüsü

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Kongo Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 bin 166 kişinin enfekte olduğunu belirtti. Muyaya, her geçen gün vakaların katlanarak arttığını ve salgının komşu ülkelere yayılma riski taşıdığını vurguladı.26 eyaletin 23'ünde görüldüAfrika’nın ikinci büyük ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, 26 eyaletin 23’ünde M çiçeği vakası tespit edildi. Bu durum, ülke genelinde geniş çaplı bir salgın endişesi yaratıyor.DSÖ: Şimdiye kadarki en tehlikeli varyantDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, M çiçeği virüsünün yeni varyantının Kongo'nun doğu sınırında hızla yayıldığını ve bu varyantın "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu bildirdi.Cinsel yolla tetiklendi, yakın ten temasıyla yayılıyorDSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, ancak yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı. Bu durum, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artırıyor.Dünya genelinde 3 bin 100'den fazla vakaDSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü. M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş, kaşıntılı kabarcıklar, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik ve ölüm gibi belirtilere yol açabiliyor. Ölüm oranı yaklaşık yüzde 5 olan virüs, ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.Maymun Çiçeği virüsü nedir?Maymun çiçeği virüsü, ağrılı kızarıklığa, genişlemiş lenf düğümlerine, döküntülere ve ateşe neden olan, mpox adı verilen virüsün neden olduğu, çiçek hastalığına yakın genetik benzerlikler gösteren nadir bir bulaşıcı hastalıktır.Mpox virüsü, artık görülmeyen çiçek hastalığına neden olan variola virüsü ile aynı virüs ailesinin bir parçası olsa da, etkileri daha hafiftir ve nadiren ölümcüldür. "Maymun çiçeği hastalığı" olarak adlandırılsa da hastalığın kaynağı bilinmemektedir ancak daha çok görüldüğü bölge olan Afrika kemirgenleri ve insan olmayan primatların (maymunlar gibi) virüsü barındırdığı ve insanlara bulaştırabildiği bilinmektedir.İlk insan vakası vakası 1970 yılında kayıtlara geçse de, Dünya bu virüsün adını 2022 salgını ile birlikte duymuştur. Genellikle 2-4 hafta süren belirtileri olan ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Yaygın belirtileri arasında ateş, kaşıntılı deri döküntüsü, lenf düğümlerinde şişme ve halsizlik olan maymun çiçeği vürüsü, hastalığın şiddetine göre ağır vakalar ortaya çıkarabilir.Maymun çiçeği virüsünün patojeniMaymun çiçeği virüsü, Poksviridae ailesinden Orthopoksvirus türüne ait çift sarmallı ve zarflı, bir DNA virüsüdür. İki farklı genetik bölümü olan bu virüsün Orta Afrika (Kongo Havzası) menşei de vardır ve daha bulaşıcı ve etkili olduğu bilinmektedir.Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır?Maymun çiçeği virüsü insandan insana veya bazen hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Hastalığın belirtileri arasında yer alan enfeksiyöz cilt, ağız, oluşan lezyonlar ile doğrudan temas ile de geçebilen maymun çiçeği virüsü şu şekilde bulaşır:

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