https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdde-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-aciklandi-1086770326.html

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi açıklandı

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi açıklandı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T20:00+0300

2024-08-12T20:00+0300

2024-08-12T20:00+0300

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FED New York Şubesi, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Temmuz enflasyon beklentisi sabit kaldı1300 hanede yapılan rapora göre; gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.3 yıllık medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2.3'e gerilerken, Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geldi. ABD'de 5 yıllık kısa vadeli enflasyon beklentisi ise değişmedi. Hane halkı geliri ise yüzde 3'de kaldı.Maliyetlerde yaşanacak artış beklentisi ise benzin için yüzde 3.5, gıda için yüzde 4.7'ye düştü. Sağlık bakımı için yüzde 7.6, üniversite eğitimi için 7.2 ve kira için yüzde 7.1 maliyetlerdeki beklenti yükseldi. Çarşamba günü enflasyon açıklanacakABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artmıştı. Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 olması yönünde.

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