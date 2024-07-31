https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ev-sahibi-kiracisinin-evini-basti-1086355886.html

Ev sahibi kiracısının evini bastı

Ev sahibi kiracısının evini bastı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak, kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kırdı, kapıyı tekmeleyip yumrukladı. Ev... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T00:08+0300

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2024-07-31T00:08+0300

türkiye

ev sahibi

kiracı

izmir

karabağlar

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre, 49 yaşındaki kiracı Arzu A.’nın yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen 24 yaşındaki Abdülhamit B., kiracısına tehditler savurdu.Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak tehdit etti. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan olay anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları belirtildi.

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karabağlar

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ev sahibi , kiracı, izmir, karabağlar