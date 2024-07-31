https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ev-sahibi-kiracisinin-evini-basti-1086355886.html
Ev sahibi kiracısının evini bastı
Ev sahibi kiracısının evini bastı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak, kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kırdı, kapıyı tekmeleyip yumrukladı. Ev... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T00:08+0300
2024-07-31T00:08+0300
2024-07-31T00:08+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
izmir
karabağlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086355729_0:171:828:637_1920x0_80_0_0_76f97642a8ba7871e4884acd6bda42a9.jpg
İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre, 49 yaşındaki kiracı Arzu A.’nın yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen 24 yaşındaki Abdülhamit B., kiracısına tehditler savurdu.Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak tehdit etti. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan olay anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yargitay-ozel-hukum-kriteri-getirdi-kirada-12-aylik-tufe-ortalamasi-baz-alinacak-1085922316.html
türkiye
izmir
karabağlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086355729_0:94:828:715_1920x0_80_0_0_3211a43b69bf2a6247e350b562636538.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ev sahibi , kiracı, izmir, karabağlar
ev sahibi , kiracı, izmir, karabağlar
Ev sahibi kiracısının evini bastı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak, kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kırdı, kapıyı tekmeleyip yumrukladı. Ev sahibinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre, 49 yaşındaki kiracı Arzu A.’nın yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen 24 yaşındaki Abdülhamit B., kiracısına tehditler savurdu.
Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak tehdit etti. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan olay anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.
Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları belirtildi.