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Ev sahibi kiracısının evini bastı
Ev sahibi kiracısının evini bastı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak, kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kırdı, kapıyı tekmeleyip yumrukladı. Ev... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T00:08+0300
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türkiye
ev sahibi
kiracı
izmir
karabağlar
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre, 49 yaşındaki kiracı Arzu A.’nın yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen 24 yaşındaki Abdülhamit B., kiracısına tehditler savurdu.Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak tehdit etti. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan olay anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları belirtildi.
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ev sahibi , kiracı, izmir, karabağlar
ev sahibi , kiracı, izmir, karabağlar

Ev sahibi kiracısının evini bastı

00:08 31.07.2024
© İHA / ABDULKADİR BARIŞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / ABDULKADİR BARIŞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak, kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kırdı, kapıyı tekmeleyip yumrukladı. Ev sahibinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre, 49 yaşındaki kiracı Arzu A.’nın yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen 24 yaşındaki Abdülhamit B., kiracısına tehditler savurdu.
Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak tehdit etti. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan olay anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.
Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları belirtildi.
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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