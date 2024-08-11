Yusuf Dikeç'in ardından atıcılık sporuna ilgi: '10 yaşından 70 yaşına kadar birçok kişi arıyor'

"Yusuf ağabeyin başarısından dolayı vatandaşlar bu sporu araştırıyor, telefonla arıyorlar, müdürlüğümüze başvuruyorlar. 'Biz de bu sporu yapmak istiyoruz.' diyorlar. Bu zamana kadar aktif 30 sporcumuz vardı, çok fazla talep var. Geleceği olan bir spor, sadece çok bilinmiyordu, Yusuf ağabey ve İlayda Tarhan'ın başarısı önümüzü açtı. Artık daha fazla kişi biliyor, inanıyorum ki daha fazla kişi buna destek verecek. Yusuf ağabey 51 yaşında ve bu spora çok geç başlayıp olimpiyatta derece alan bir sporcumuz. Bu sporun yaş gurubu yok. Minimum yaş grubu var, maksimum yaş gurubu yok. Bir sporcu büyükler kategorisine geçtiği anda 60-70 yaş fark etmez, atabildiği sürece bu sporda varlığını gösterebilir. Ben 41 yaşındayım, arkadaşlarım hatta daha büyük yaş gruplarından 'Yusuf yapmış, biz neden yapmayalım?' diye gelenler var. Olimpiyattaki başarıdan sonra bizi 10 yaşından başlayıp 70 yaşına kadar birçok kişi arıyor. Bu sporu yapmak istiyorlar, biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz."